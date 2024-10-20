有片｜機械狗爬泰山最多承重120公斤　網民：可以載人上山嗎？

近日，多名登山者在山東泰山都遇到一隻托著重物上落山的機械狗。據工作人員介紹，機械狗是第一次在泰山做測試，最多可承重120公斤。



工作人員介紹，該隻機械狗爬泰山時背負近40公斤重物，步伐穩定，能原地掉頭調整方向，爬台階時也很從容穩定。工作人員稱，機械狗是第一次爬泰山，也是第一次過來做測試，當天只爬了五分之一。

據介紹，該隻機械狗設計最多可承載120公斤，未來有望大規模在泰山投放用來運輸貨物上山，或者將山上的垃圾運下山。

機械狗爬泰山，最多承重120公斤。（影片截圖）

機械狗爬泰山，最多承重120公斤。（影片截圖）

機械狗爬泰山，最多承重120公斤。（影片截圖）

有網民腦洞大開，覺得既然可以載重120公斤，自然可以載人上山，適合想爬山卻半路爬不動的遊客。惟有網民提出，隨著機械狗使用普及化，只怕挑山工賴以生存的工作會被搶走，面臨失業。

網民睇法：

以後就沒有挑山工了，挺好的，現在挑山工都是兩鬢斑白的，下一代不用再做這個了。

用對了地方，把人從危險，高溫，低溫，粉塵，噪聲等高危行業解放出來！

很好，泰山挑夫可以解放了

科技改變生活

感覺不如無人機方便

不知道電池夠不夠爬到頂的

這背人上山應該也很炫吧，上面裝個座椅，輕鬆背兩個人了

