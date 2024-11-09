妻子幸運以11元買下26萬房子　丈夫接電話「以為詐騙」差點出事

山東一名男子的老婆參加拍賣活動幸運獲獎，以11元（人民幣，下同）的價格買下了平均成交價26萬元的某海景社區的住宅。



沒想到該名山東男子接到中獎電話，以為是詐騙集團，直接將電話掛了，所幸拍賣網站的人員再次撥打電話，兩人才沒有錯失機會。



山東一名男子的老婆參加拍賣活動幸運獲獎，以11元（人民幣，下同）的價格買下了平均成交價26萬元的某海景社區的住宅。（翻攝吉屋二手房）

內媒報道，該間拍賣網站先前推出宣傳活動，讓參與的民眾可以競標位在山東省威海市乳山市的海景住宅，該房屋位在威海市銀灘旁邊，總共戶數為1366戶，每戶的平均成交價則落在26萬元。最後的得標價格為11元。

活動結束以後，拍賣網站的人員致電得獎者，告知成功得標，沒想到接到電話的山東男子以為是詐騙集團，只說了「再見」便將電話掛斷。

好險該拍賣網站的人員沒有放棄，有再度撥打電話，強調活動的真實性，這時男子才知道，原來是妻子上網參加宣傳活動，並且幸運得標。

女子聽完以後，感到相當不可思議，大喊「這是我老公的電話號，他以為是騙子呢」。女子激動地表示，她早就想在威海購買海景房，原先以為這項活動只是噱頭，已有「內定名額」，沒想到自己竟真的成了幸運兒。

（翻攝吉屋二手房）

據了解，內地房地產市場持續低迷。 2023年房屋銷售額較上年衰退（年減）6.5%，連續6個月負成長。 待售面積膨脹到67,295萬平方公尺，較上年同期成長（年增）19.0%，連續14個月兩位數成長。