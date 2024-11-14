16歲中學生獲正高職稱還研發火箭？　中國科協否認與其有關

近日，16歲中學生何某的簡歷引起國內科技界關注，該簡歷顯示何某是中國科學技術協會青少年科技研究工作室總負責人及總工程師，還研發火箭。中國科協等多方否認與其有關。



《澎湃新聞》報道，該簡歷聲稱16歲中學生何某成為「中國科協青少年科技研究工作室正高級負責人」，並成為「中國宇航學會會員、中國生物工程學會會員、中國機械工程學會會員」。

在一個標有「中國科學技術協會版權所有」字樣的「科技工作者之家」網頁中，自稱在廣州南方學院番禺附屬中學學習的中學生何某，在工作經歷部分自稱成為「青少年科技研究工作室正高級負責人」，並自稱是該工作室的創始人、負責人、總工程師。

「科技工作者之家」網頁顯示，中學生何某是「青少年科技研究工作室正高級負責人」。（澎湃新聞）

「科技工作者之家」網頁顯示，中學生何某是「青少年科技研究工作室正高級負責人」。根據該網頁資料，何某出生於2008年12月，籍貫為湖北省。

此外，微信公眾號「荔省青少年科研活動小喇叭」曾刊文介紹，何某是2008年12月28日出生於廣東廣州，現任中國科學技術協會青少年科技研究工作室總負責人及總工程師、廣東實驗中學荔灣學校研究員、中國宇航學會會員、中國生物工程學會會員、中國機械工程學會會員。

文章介紹，何某完成氣動擠壓工程方案設計（航天航空類）發表過幾篇國家級期刊論文，設計了「探索一號」系列運載火箭方案，參加了「第八屆沖壓發動機技術交流會」「2024年中國航天大會」。2024年6月參加2024「築夢航天·行進灣區」莞港澳台僑青少年交流實踐活動。2024年1月評選正高級職稱。

何某自稱是「中國科學技術協會青少年科技研究工作室總負責人及總工程師、廣東實驗中學荔灣學校研究員、中國宇航學會會員、中國生物工程學會會員、中國機械工程學會會員」。（澎湃新聞）

11月14日，中國科協辦公廳相關部門工作人員表示，中國科協旗下並沒有所謂「青少年科技研究工作室」，更不存在為其評選正高級職稱的可能。中國科協青少年科技中心工作人員也確認，從沒有設立過「青少年科技研究工作室」，也沒有聽說過何某。

對於何某個人資料中提到擔任研究員的廣東實驗中學荔灣學校，該校工作人員表示，從未招錄過16歲的研究員。廣州南方學院番禺附屬中學方面工作人員則表示，沒有聽說本校學生或者教師有從事設計運載火箭的信息。