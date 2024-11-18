員工「苦瓜乾」樣返工被處罰惹議　中建五局：同事之間開玩笑

網上流傳一份中建五局華東建設浙江分公司《項目安全隱患整改通知單》顯示，員工沈某因在施工現場或辦公室都維持苦瓜臉，被要求整改，逾期不改將按照合同協議罰款。



《大河報》報道，該份整改通知單顯示，2024年11月14日，杭州某商業地塊項目，中建五局裝飾幕牆有限公司的員工沈某，因在施工現場或辦公室時刻都是苦瓜臉被罰，並附有照片。檢查人為張某。

整改通知單稱，沈某工作時缺少微笑，總包要求李某、陶某監督整改，逾期不改將對沈某處罰。通知要求11月18日前完成整改，書面回覆至安全監督部，逾期未整改回覆，將按照合同協議500元（人民幣，下同）1天處罰。該整改通知單格式標準完整，但未蓋公章。

網上流傳一份中建五局華東建設浙江分公司《項目安全隱患整改通知單》顯示，員工沈某因在施工現場或辦公室都維持苦瓜臉，被要求整改，逾期不改將按照合同協議罰款。（微博＠盧旭寧）

11月18日，中建五局裝飾幕牆有限公司杭州分公司的工作人員回應稱，公司確實有叫沈某的同事。經過核實，該處罰單確實存在，但處罰是偽造，是同事之間開玩笑，處罰單沒有蓋章也沒有簽字。

工作人員表示，涉事的幾人私交較好，當日安全員見沈某不太開心，於是開個玩笑，打印三份整改通知單放在桌上，引起外界誤會。當事人對此表示非常抱歉，公司也對造成的不當影響表示歉意，希望大家諒解。

網民睇法：

《項目安全隱患通知單》，可以隨便亂寫開玩笑？

工程質量不抓，搞這個？

還以為是p的呢 沒想到是真的

還一堆人真真真，沒蓋公章真個屁

玩笑幽默都需要正式澄清，那剩下的只有戾氣了

也是開個玩笑想同事能心情愉悅開心工作，沒有蓋章也沒有簽字，不作數的，不必上綱上線。

施工現場很辛苦的，有的項目一跟就是幾年，開個玩笑而已，沒必要上綱上線

本來挺溫馨的小拾趣，弄成這樣真是尷尬

