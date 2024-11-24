山西古城商家自發貼食品質量保證書　稱不達標願窮一世、被雷劈

近日，山西省忻州古城內的商家因自發張貼食品質量保證書而引起網友關注。這些保證書在櫥窗中展示，商家對其食品的質量、數量和製作過程進行承諾，甚至有商家表示若不達標，願意面臨「甘願遭雷劈」或「甘願一輩子受窮」的後果。



照片顯示，這些保證書具有類似的模板，內容包括商家的姓名和店面介紹，從原材料到產品質量等方面宣誓，並在最後附上手寫簽名，落款為忻州古城商會和山西秀容袁家村策劃運營管理有限公司。

例如，一位賣碗托的商家在保證書中承諾使用市場上最好的原料，堅持不摻雜白麵或添加劑，並保證每一碗碗托都是用心製作，若不做到，將「甘願一輩子受窮」。而另一位經營保德油糕的商家則保證選用大棗和黃米面等優質原料，並承諾絕不偷工減料，若不達標，則「甘願遭雷劈」。

在忻州古城的官方抖音賬號上，景區的運營管理方早前已將這些保證書作為特色進行宣傳，並表示這反映了商家對誠信經營的承諾。景區運營方強調，所有食材均進行標準化管理，並在店鋪門口張貼量化公示牌，標明食品的重量和成分。

根據招商部運營經理李滿紅的介紹，忻州古城目前擁有五百多家商戶，其中二百多家為餐飲商戶。所有商家需提前向市場部報備價格，並遵循統一採購食材的規範。

在接受媒體詢問時，山西秀容袁家村策劃運營管理有限公司的工作人員表示，這些保證書是商家自願簽署，並強調不存在強迫性質。招商部的王經理也補充道，商家張貼保證書是自發行為，並未統一格式，旨在保障產品質量。