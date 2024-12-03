潛規則？女子深夜拒絕到老闆指定地址　11分鐘後被炒　當事人回應

近日，雲南昆明的一名女餐廳員工溫女士在社交平台上發文稱，她因拒絕前往老闆林先生指定的地點而被辭退，並認為自己遭遇了潛規則。不過林先生則表示，「潛規則」是子虛烏有。



根據溫女士的描述，她於11月11日入職一家昆明餐廳的侍應職位，入職時被告知試用期為一天。不久後，她的職位被調整為收銀員。11月24日晚，飯店舉行全員聚餐，當她準備離開時，林先生告訴她有工作需要商談，要求她稍等。

溫女士表示，當時已是11月25日凌晨，經過約20分鐘的等候後，她準備離開。林先生隨後叫了車，並多次詢問她是否願意一起前往。溫女士拒絕了他的邀請。根據她提供的聊天截圖，林先生在0時48分發送了一個地址，要求她前往，溫女士拒絕。隨後，林先生在1時許告知她被辭退。

二人聊天截圖。（極目新聞）

12月2日，溫女士將此事發布到社交平台，稱認為自己遭遇了潛規則，被辭退不公平。3日，林先生作出回應，強調溫女士的辭退是因為在試用期內表現不佳，並已結清工資，否認了潛規則的指控。他表示，試用期不可能只有一天，並鼓勵溫女士如有異議可尋求勞動仲裁。

林先生還指出，溫女士的指控是毫無根據的，是子虛烏有，並表示如果他做了不當行為，女方有權報警或起訴，但至今未見任何相關行動。他強調，店內有全面的監控，並有其他員工可以證明他與溫女士之間並無私下接觸。至於發地址一事，林先生稱發地址並不能證明什麽，且溫女士發布的聊天記錄存在斷章取義，兩人的微信聊天記錄只有工作交流。

據溫女士本人及其提供的更多聊天記錄截圖顯示，除發地址消息外，雙方均是工作信息，無私下交流。林先生也提到，店內其他員工近期受到陌生電話的騷擾，影響了他們的工作環境，他會採取措施維護員工的合法權益。