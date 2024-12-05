患黃疸救治無效　貴陽1歲寶寶在父母懷中看完最後一場煙花後離世

12月3日，貴陽一名年僅1歲4個月的男嬰在父母的懷抱中，看完一場絢麗的煙花後，最終不幸因病離世。



12月3日貴陽一對父母在網絡發文表示，他們1歲4個月的兒子離開了他們，「離開的時候剛好外面有人在放煙花，我老婆說抱他出來看看煙花吧，我抱他出來看煙花的時候心理想，煙花放完了他會不會也離開了，結果真的煙花放完他就離開了我們。」

據悉，這名男嬰剛出生就黃疸指數很高，3個月大時，因為肺炎在醫院查出心臟室間隔缺損，5個多月時，進行了心臟開胸手術。然而，術後第三天孩子心臟驟停，導致嚴重的缺血缺氧性腦損傷。在ICU住院一個月，經過專家會診，醫生向父母告知不幸消息，「這個小孩你帶不大了」。經過孩子父母和家人商量，他們最終選擇放棄治療。

影片一經發布，引發網民關注淚目，並為男孩祈禱，「煙花相送，來世一路繁花」。

這種痛只有他父母知道，寶寶去了快樂星球，下一個健健康康的寶寶很快就來找你們了



他在媽媽懷裡去的，走的時候應該是幸福的，煙火相送，來世一路繁花，萬事順遂！



這麼小來人間受罪了



父母陪他看最後的人間盛景。下一輩子一定是平安健康的小朋友。



感覺這樣離開，雖然結果還是離開了，但幸福的離開…在媽媽懷裡離開



聽了很難過，願天下寶寶無病無災

