極越汽車崩潰後直播間現1.98萬「跳樓價」？員工澄清與公司無關

昔日叫板Tesla的中國造車新勢力「極越」早前突然崩潰，被曝出「原地解散」，股東方將不再投資，並將關閉整車業務，導致CEO夏一平在公司總部辦公室被眾多員工圍住。對此，夏一平強調公司未倒閉，整車售後不中斷等，穩定軍心。



不過近日，在短片平台上，有不同直播間在極越汽車車頂擺上了1.98萬（人民幣．下同）、2.98萬的價格牌，疑似「劈價」出售，引起觀眾關注及懷疑。周二（17日），有二手車行店主表示，超低的價格屬於一種引流方式。極越門店工作人員稱，低價拋售與公司沒有任何關係，目前已停止銷售車輛。



上述二手車行的店主透露，這些超低價格可能只是引流手段，目的是收集消費者的個人信息，隨後再轉售給相關行業的從業者。極越汽車的一名員工則強調，這種低價銷售與公司無關，而公司已經停止了車輛的銷售。

隨著公司面臨拖欠工資、供應商討債等問題，全國門店已暫停營業。對於直播間的拋售行為，極越官方表示並不知情，並提醒消費者謹防受騙。

極越位於鄭州市萬象城的門店。。（極目新聞）

某直播間極越車標價1.98萬元。（極目新聞）

在內媒的實地走訪中，河南鄭州的極越汽車門店均已關閉，仍有試駕車輛停放在內。周三（18日），鄭州市萬象城的工作人員重申，直播間的低價信息不實，公司目前並未進行任何形式的打折銷售。

根據極越官方網站的信息，現有的SUV極越01和轎車極越07的售價在19.69萬元至27.49萬元之間，而在二手車市場上，極越的價格區間為11.50萬元至17.80萬元，並未見所謂的「跳樓價」。

多位二手車行的業主表示，在目前的市場環境下，極越的二手車售價並不如直播間所宣稱的低，普遍在10萬元以上。一名業主指出，極越屬於小眾品牌，市場價格不透明，並且二手車的維護保養風險較高。

根據最新數據，極越汽車在11月的交付量僅為2485輛，年初至今累計交付超過1.4萬輛，月均銷量不足1300輛，顯示出其在當前車市中的不利地位。

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