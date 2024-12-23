長沙橘子洲景區女遊客溺水亡　水警：為14歲女孩　遺體已打撈上岸

12月22日晚上，網傳一名女遊客在湖南長沙橘子洲景區遊玩時不慎墜江，下落不明。當地水警回應表示，落水的是一名14歲女孩，當晚被打撈上岸，遺體已送往殯儀館。



網民發布影片顯示，在長沙橘子洲景區，疑似多名警務人員乘坐一艘小船，正在江面上四處搜尋。網民稱，有女遊客遊玩時不慎落水失聯，有男遊客跳下救人，但未知結果。

長沙橘子洲景區工作人員回應內媒稱，由於景區在島上沒有自有船只，搜尋工作主要是長沙水警部門負責，搜尋進展等情況以警方發布通報為準。

網民發影片稱，長沙橘子洲頭有女遊客落水。

此後，長沙市公安局治安管理支隊水警大隊接線警務人員回應稱，落水的是一名14歲女孩，22日被打撈上岸。女孩具體來自哪個省份其不清楚，「送殯儀館了已經。」

橘子洲坐落在湖南省長沙市嶽麓區湘江中央，是一個狹長的沙洲。1925年毛澤東在此寫下《沁園春·長沙》，發出「問蒼茫大地，誰主沉浮」的感慨。2009年12月20日，毛澤東青年藝術雕塑在橘子洲建成。