「看看你泡澡的樣子」 江蘇一黨委書記工作群組發不雅訊息引熱議
撰文：鄭寧
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12月30日晚，江蘇常州一黨委書記疑似在微信工作群組中發布不雅訊息，引發網民關注。
12月30日晚，江蘇常州市武進區前黃鎮黨委書記龔某宇在名為「前黃鎮工作群」突然發出一條消息，「讓我看看你泡澡的樣子親愛的」，並配發「親親」表情包。6分鐘後，群主周某將該群組解散，不過仍有聊天記錄保留。截圖顯示，該群成員有156人。
該不雅聊天記錄引發網民關注。12月31日，前黃鎮工作人員回應表示，「對此事並不了解，鎮黨委書記就是龔某宇，今天正常上班。」當地紀委則表示，相關情況正在了解中。
網民熱議▼
肯定是給哪位女下屬發的，對方一定不是他老婆
群主七分鐘極限解散群組
馬上被偷號了，不是自己發的
已經麻木。見怪不怪了
這不是他們正常的每天生活嗎？
絕對是情婦
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