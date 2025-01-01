「看看你泡澡的樣子」　江蘇一黨委書記工作群組發不雅訊息引熱議

12月30日晚，江蘇常州一黨委書記疑似在微信工作群組中發布不雅訊息，引發網民關注。



12月30日晚，江蘇常州市武進區前黃鎮黨委書記龔某宇在名為「前黃鎮工作群」突然發出一條消息，「讓我看看你泡澡的樣子親愛的」，並配發「親親」表情包。6分鐘後，群主周某將該群組解散，不過仍有聊天記錄保留。截圖顯示，該群成員有156人。

江蘇一鄉鎮黨委書記在工作群組中發不雅訊息引熱議。

該不雅聊天記錄引發網民關注。12月31日，前黃鎮工作人員回應表示，「對此事並不了解，鎮黨委書記就是龔某宇，今天正常上班。」當地紀委則表示，相關情況正在了解中。

網民熱議▼



肯定是給哪位女下屬發的，對方一定不是他老婆



群主七分鐘極限解散群組



馬上被偷號了，不是自己發的



已經麻木。見怪不怪了



這不是他們正常的每天生活嗎？



絕對是情婦

