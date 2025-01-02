福建一護士凌晨當值睡覺患者呆等取藥　網民籲體諒：心疼醫護人員

福建寧德市閩東醫院急診藥房的醫護人員，被指在當值期間睡覺，多名患者在藥房外呆等至少40分鐘。院方解釋，涉事的醫護人員當值時間過長，休息時不慎睡過頭，已對她批評教育。



事發於2024年12月31日凌晨。有網民拍片稱，寧德市閩東醫院急診藥房的醫護人員不在藥房內當值，反而是到另一個地方睡覺，結果過了40多分鐘才現身，當時藥房外擠滿等取藥的病人。

影片顯示，有醫生不停敲門，又拍打藥房櫃檯的玻璃窗，卻一直無人應答。有患者稱，大約40分鐘後才有女護士回到藥房工作，「藥房裏面睡着了，很多病人在等，想投訴她，她還說你去投訴」。

有醫生不停敲門，又拍打藥房櫃檯的玻璃窗，卻一直無人應答。（影片截圖）

有醫生不停敲門，又拍打藥房櫃檯的玻璃窗，卻一直無人應答。（影片截圖）

有醫生不停敲門，又拍打藥房櫃檯的玻璃窗，卻一直無人應答。（影片截圖）

醫院工作人員稱，肯定不允許在值班時間睡覺，但涉事的的醫護人員由下午5時開始值班，一直到晚上凌晨，「可能犯困了，剛好沒人的時候想瞇一下，有時候年輕人瞇一下就睡過去了」。

工作人員表示，已經對該醫護人員作出批評教育，醫院也將考慮調整值班時間，「這個高強度的勞動力確實人員撐不下去」。

有患者稱，大約40分鐘後才有女護士回到藥房工作。（影片截圖）

有患者稱，大約40分鐘後才有女護士回到藥房工作。（影片截圖）

網民睇法：

醫院制度不合理啊，一般醫院值班都是三班倒並且還有一個主管領導正常上班來預防突發情況。

下午五點到第二天早上八點，十多個小時，誰都有累的時候，多點理解吧

夜班值班時間太長了的。如果四到五個小時。再睡著就是他的問題了。

最苦最累的永遠是第一線的底層工作者，不合理的是醫院制度，但背鍋受累的卻是他們。

叫40分鐘，又拍又打電話，這已經不是偷懶睡覺了，這是疲憊到昏迷了吧

他的同事們當時一定很慌張。有次和同事一起值班，我怎麽喊他都不醒，感覺真都要把門砸爛了他都沒動靜，我真的很怕他在裏面猝死了

你們有沒有考慮別人有可能不是睡著了，是暈過去了

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