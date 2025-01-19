廣州男一年舉報2277宗交通違例　遭批多管閒事：沒獎勵但有成就感

近日，廣州市民王健發貼文稱，2024年他一共舉報2277起交通違章行為，其中有1945獲通過成功舉報。對此，王健回應內媒表示，該舉報行為並未侵犯他人隱私，也未損害他人利益，只是為守護公共交通環境盡一份力。雖然並無獎勵，但他的成就感在舉報成功時就已獲得，「我希望通過自己的行為，促進更多的駕駛員遵守交通規則。」



據王健統計，2024年他舉報了2277起交通違章行為，其中審核通過、成功舉報的有1945起。王健稱，他主要用車CAM紀錄，開車時通過語音指令記錄時間點或者直接錄下緊急影片，有空時再批量導出。此外，有時坐巴士、打車，遇到方便取證的情況也會用手機拍攝。他透露，自己最多時曾一日提交近百起交通違章。

廣州男子一年舉報2277宗交通違例行為。

王健表示，自己之所以這樣做的原因是，2023年中時，他發現自己每日必經的廣州環城高速，無論是否擁堵，都會有社會車輛占用應急車道通行，儘管道路兩側有不少交通標識告知應急車道不允許社會車輛行駛。現在，舉報交通違法已變成了他的日常行為，他亦總結經驗，使舉報交通違法這件事所需要的時間精力盡可能減少。

王健介紹，他平時使用廣州交警微信公眾號中的「違法舉報」功能，進入「隨手拍」進行舉報，提供一段能反映違法事實和涉事車牌號的影片或是兩張照片即可，行車記錄儀會自帶時間日期，因此滿足舉報資料的要求。

舉報後，處理時間有長有短，高速大隊審核約1至2天；天河區交警部門審核則需要3至5天，甚至7天。但也可能會有提交失敗未能審核的情況，需要重新提交。審核通過的舉報，警方都會開具罰單，不過具體處罰細節則不會告知。

王健表示，目前比較常見的違章違例有占用應急車道、實線切線等，他也會優先舉報營運類車輛，「因為我認為他們的車是營運工具，在路上跑的時間比其他駕駛員都要長，所以理應更加了解和遵守交規。」

雖然舉報如此多次，但王健表示，自己並未收到過任何形式的獎勵，反而是他認為廣州交警支隊違法處理中心在維護、改進這個舉報系統上作出了很大努力，2024年他還給廣州交警送上了讚揚錦旗。

雖然有網民批評他「多管閒事」，但王健認為自己做事於法有據、於情有理，且舉報方式正當，他只希望能讓每一個違法人員都盡可能有機會接受處罰，「我的成就感在舉報被審核通過時就已經獲得了。任何守法的駕駛員都不會覺得我多管閒事，反而會覺得這是好事。因為開車在路上被插隊，被那些不規範駕駛甚至違法駕駛的人頂撞的時候，沒有人會覺得舒服。」他將繼續堅持下去，亦希望有更多人加入他的行列。

據廣州日報2024年5月30日報道，為進一步加強交通秩序管理，強化交通違法行為舉報的震懾力度，廣州交警升級了微信公眾號的「違法舉報」功能，在原有可舉報的交通違法行為基礎上，再增加8類交通違法行為。新增後，可舉報的交通違法行為中，屬於高速公路、城市快速道路的共有16類，屬於普通道路的共有10類。

廣州交警介紹，廣州交警微信公眾號的「違法舉報」模塊提供了「隨手拍」和「視頻·離線上傳」兩種舉報方式，市民如收集到符合舉報要求的交通違法行為證據線索，可通過廣州交警微信公眾號，點擊進入「違法舉報」界面，按指引提交交通違法行為證據線索。廣州交警亦提醒，舉報的違法行為發生在提交日期三十日以內。禁止採用危險或違法方式收集交通違法證據。