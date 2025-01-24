12歲仔學校廁所遭電擊致殘　家屬：當時電線裸露　一片漆黑有積水

在湖北省孝感市大悟縣，12歲男孩李某早前在剛進入初中三個多月後，卻在學校廁所遭遇觸電事故，造成重傷致殘，並對其心理健康造成了深刻影響。他自稱遭墻上裸露電線電擊受傷，鑒定稱處於焦慮抑鬱狀態。家人決定索賠86萬餘元（人民幣．下同），近日大悟縣法院已立案，擬於2025年2月19日開庭審理。



李某的母親高女士透露，李某在農村的學校念書，因校舍撤併轉學到大悟縣實驗中學。2023年9月，李某開始了他的初中生活。然而，命運卻在12月4日下午給了他一記重擊，當時高女士的丈夫正在農村老家工作，突然接到了學校的通知，得知兒子在廁所裏遭遇電擊受傷。他立即放下手中的工作，騎車趕往學校。

約20分鐘後，李某的父親抵達學校，看到兒子坐在教室外面，心中焦急不已。他隨即將李某送到附近的大悟縣人民醫院。醫院的病歷顯示，李某因右手電擊傷入院，神志清醒但面部稍腫，右手掌側可見一明顯的電擊傷口，並伴有腫脹及滲出。

出事的廁所一度被暫停使用。（華商報·大風新聞）

高女士的姑姑李女士回憶道，事發兩天後，李某的父母向她借錢，表示孩子需要轉到武漢接受進一步治療。她驚訝地得知了事件的嚴重性。李某在大悟縣人民醫院治療兩天後，病情不斷惡化，醫生建議將其轉至武漢的同濟醫院進行搶救。據李女士提供了一段6秒的影片，記錄了當時李某父親到廁所觀察的情況，顯示裏面一片漆黑，並有積水存在。

在武漢的同濟醫院，李某經過三天的ICU搶救，才脫離了生命危險。出院後，他回到家中，但又出現了走路不穩、吐字不清等多種症狀，最終不得不再次住院進行康復治療。李女士表示，治療過程中，學校只墊付了一部分醫療費，剩餘的費用則由李某的家庭籌集。

李某經過醫院搶救才脫離了生命危險。（華商報·大風新聞）

2024年7月26日，李某的母親委託武漢福田愛民司法鑒定中心對其傷殘等級及後續治療進行評定。鑒定中心後來出具司法鑒定意見書稱，被鑒定人電擊傷後偏癱（右側上下肢肌力4級）的傷殘等級為七級；不完全運動性失語的傷殘等級為八級。多等級傷殘賠償指數為44%，

在談及事件的經過時，李某回憶起事發當天的情況。他表示，當時教室與廁所在一條線上，廁所內光線暗淡，地面有積水。當他試圖上廁所時，班上的一名同學關上了廁所門。李某努力拉開門，卻被同學踹了一腳，過程中他被牆上裸露的電線擊倒。李某的父親也證實了他看到兒子衣服濕透的情況。

李女士提供的閉路電視片段，顯示了2023年12月4日下午5時04分，一名穿著紅色衣服的男生在廁所外拉門的情景。隨後不久，李某出現在教室門口，情況令人擔憂。

2024年7月16日，李某被診斷為焦慮抑鬱，並建議住院治療。經過一段時間的康復，他於2024年9月1日重新回到課堂，但不久後又因病休回家。

李某被診斷為焦慮抑鬱。（華商報·大風新聞）

2024年9月下旬，李某及其父母向大悟縣法院提起訴訟，要求學校和那名同學賠償86萬餘元，包含醫療費、殘疾賠償金、精神撫慰金等。訴狀中詳細描述了事故經過，稱那時廁所地面上有積水，水深能打濕鞋子，當時廁所開關損壞，線頭裸露在外10厘米左右，廁所門關上後裏面一片漆黑，李不知道開關壞了，結果在開燈瞬間被電擊昏迷，過了一會兒掙扎著從廁所地上爬起來，顛跛著走到教室門口，老師發現後沒有及時送醫。

對於此事件，大悟縣實驗中學的負責人表示，學校方面已知悉此事件，並願意承擔相應責任。校方透露，目前法院已立案，預計將於2025年2月19日開庭審理。負責人強調，學校願意支付部分賠償，但李某方面希望獲得更高的賠償金。

大悟縣教育局的一名負責人也表示，對此事件的調查已經展開，但對具體的調查結果不願多談。