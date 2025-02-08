汪小菲張蘭抖音帳號被禁　副總裁親出面：謠言惡劣，獲取商業利益

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。但大S前婆婆張蘭乾兒子夏健卻被抓包造謠兒子汪小菲出錢包機，張蘭更點讚，炒作流量的行為引發眾怒，抖音官方發布聲明，宣布張蘭、汪小菲、張蘭乾兒子夏健的抖音帳號將被無限期封禁。抖音副總裁李亮更親自出面說明，聲明更提到是「惡劣的謠言」、「為獲取商業利益」。



值得關注的是，不少內地網民要求微博、小紅書跟進封禁汪小菲和張蘭的帳號，批評母子兩人「為了流量商業利益，沒有下限。」



大S前婆婆張蘭和張蘭乾兒子夏健。（網絡圖片）

抖音副總裁李亮親自出面解釋封禁原因，他指出2月5日晚，帳號「我是夏小健」發布所謂「包機」影片；6日，在逝者家屬否認包機後（熱點事件常有反轉，故沒有完全定性為謠言），平台向該帳號發送驗證站內信，並對該圖禁言。



抖音集團李亮發文解釋封號經過。（抖音）

李亮指出，對於其他幾個利用此事件進行炒作，推薦不實視頻，獲取商業利益的相關帳號，（指張蘭、汪小菲）。內部也進行了多次討論，鑑於這幾個帳號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁。

李亮也公布抖音的聲明，當中提到「張蘭•俏生活」等賬號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發佈不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對「張蘭•俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封禁。

網民表態支持：

不能為了流量沒有底線挑戰公序良俗。

一個平台的價值觀應該高於商業利益。

幹得漂亮！給亮亮總拜個晚年！蛇年風清氣正，一起發財，共謀美好社會！

踩著珊珊吸了三年的血，造謠了三年，在她走了之後正義終於才降臨...

只能說是大快人心。



汪小菲怒飆張蘭！直播通話狂飆髒話 疑不滿母造謠包機接大S

2月6日，汪小菲疑似打電話質問張蘭，通話內容全被直播間網民聽見。（微博）

據此前報道，2月6日，大S前婆婆張蘭在大S病逝後抓緊時間開直播蹭流量，更按讚造謠「汪小菲包機送大S」的網紅。該網紅隨後遭起底正是張蘭的乾兒子夏健，被網友狂轟「吃人血饅頭」，直播間也在開播1小時14分後被舉報到封禁。但根據直播平台數據，張蘭當日直播間銷售額仍超過百萬人民幣。

大S的前夫汪小菲及其母親張蘭。（新浪網）

抖音安全中心發布，近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分帳號藉機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊，現對相關帳號處理如下。

造謠汪小菲包機、張蘭乾兒子夏健的帳號「我是夏小健」帳號發布不實訊息，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。

大小S姐妹情深，事後證明包機費用由小S公司全額負擔：

「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作行銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社群自律公約》等相關規定，對「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封鎖。