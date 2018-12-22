【冬至餃子】優質急凍餃子要點揀？　國家市監總局教路要睇呢幾樣

「冬至大過年」，傳統上冬至是一家人要聚首一堂的大日子，中國北方地區更素有「冬至餃子夏至麵」習俗，不少人會在冬至吃餃子。 中國國家市監總局在周六（22日）冬至當天發出特別提示，提醒民眾有關選購急凍餃子餃子的注意事項，包括要留意包裝袋中不能有大量冰晶。

國家市監總局指，市民在選購急凍餃子時，首先要到有良好冷藏設備的商場或超市，選擇質素和安全有保障的正規產品。購買前要觀察包裝袋是否完整，如發現餃子已經解凍變軟，有明顯的開裂、變形、黏連，發暗、發灰，又或袋中有冰晶等情況均不要購買。同時，市民應留意包裝袋上的標籤資訊，確保有清晰完整的廠名、廠址、生產日期和保質期等內容。

另一方面，買回來的急凍餃子，儲存上要注意溫度應是攝氏零下18度並盡量密封，開封後吃不完的可用繩子扎緊袋口或者放入保鮮袋，否則餃子容易會流失水份而變得乾燥或油脂氧化。

要自製餃子的話，剩餘的生餃子可放在雪櫃內保存，熟餃子則應在室溫下「攤凍」後才放進雪櫃，並在再次食用前要徹底加熱煮熟。（視覺中國）

不少市民會選舉自製餃子，國家市監總局表示，自製餃子要注意原材料的質量，餃子是由餃子皮和餡料組成，麵粉是餃子皮的主要原料，宜選用優質、麵筋較高的特製精白粉或特製餃子專用麵粉。餡料方面則以肥瘦適當的肉類和新鮮蔬菜較佳。

自製餃子要注意份量，盡可能按需要製作，即包即食。如一次過製作太多，剩餘的生餃子可放在雪櫃內保存，熟餃子則應在室溫下「攤凍」後才放進雪櫃，並在再次食用前要徹底加熱煮熟。

（國家市監總局）