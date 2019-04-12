研究發現兩成中國人死於「吃錯飯」　罪魁禍首是高鹽

近日，著名醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）發佈了首個全球飲食大規模調查，透過195個國家和地區人民的飲食結構，從中找到了「吃出來」的死亡率和疾病負擔。 值得注意的是，針對中國的部分，研究分析給出了一個可怕的結果——20%中國人死於吃錯飯！

若按《中國居民膳食指南（2016）》推薦，國人每日攝入鹽應少於6克。（截取網絡）

好端端吃口飯，還能把人吃死了？是的，不良的飲食習慣、烹飪方法，都需要為此負責。值得關注的是，平日里大家忌諱的紅肉、含糖飲料、反式脂肪，竟然不是造成中國人「吃錯飯」的罪魁禍首。

根據《柳葉刀》的原文指出，2017年，在世界人口前20大地區，中國因為飲食結構問題造成的心血管疾病死亡率、癌症死亡率排名第一。而因飲食導致死亡的原因分別為：高鹽、低雜糧和低水果飲食。

對此，華中科技大學協和醫院營養科主任蔡紅琳認為，正確飲食關鍵還是要平衡膳食，鹽應該是有限制的，每天不超過6克；雜糧一天100克左右；中醫營養學會推薦水果每天攝入量是200到350克。

蔡紅琳進一步補充，中國人飲食中的鈉攝入，大部分來自食用鹽，做飯少放鹽，能大大降低鈉鹽攝入。若按照《中國居民膳食指南（2016）》推薦，國人每日攝入鹽少於6克；不過，《柳葉刀》表中要求更嚴格，認為最佳標準在3克左右。且根據《柳葉刀》的統計，中國居民每日攝入鹽的平均量在8克以上，遠超3克。

那麼，如何才叫多吃水果呢？蔡紅琳指出，推薦量是每日250克左右，其實一般中國人每天吃菜最少要吃一斤，所以說水果只要每天吃一個就可以了。至於每天100克雜糧並不多，對於中國人來說，將食物中的精米和白麵替換為雜糧應該是可以接近這個目標的。

（澎湃新聞）