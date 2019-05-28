【520禮物】「霸道總裁」競拍200公頃海域送女友　結果係......

近日在內地，一篇「送女友一片海」的文章引起網民熱議。一名女網民曬出男友和自己的聊天截圖，顯示其男友繳納了12萬元（人民幣，下同）的定金來參與競拍山東日照一處海域的使用權，以此作為遲到的「5．20表白日」禮物。

有女網民曬出自己與男友的聊天截圖，顯示其男友交了12萬保證金競拍一片海。（網絡圖片）

其後根據核實，在阿里拍賣．司法平台，山東青島海事法院的確曾公開拍賣日照車牛山島海洋開發有限公司海域使用權，使用面積約為210公頃，用海類型一級類為漁業用海，二級類為開放式養殖用海。海域使用權終止日期為2029年2月10日。

這次拍賣以約68萬人民幣成交價結束。（網絡圖片）

這次拍賣時間為27日上午10時至28日上午10時止，起拍價為68.2662萬元，參與競拍的保證金為12萬元。有4人繳納保證金報名競拍。

據內媒報道，27日上午10時開拍時間一到，就有一名競價者出價68.2662萬元。截止28日上午10時，這次拍賣最終也以68.2662萬元的成交價結束。

不過公開資料顯示，該海域競得者的競買號為M9086。而網上流傳「送女友一片海」的男友，聊天截圖顯示其競買號以字母「W」開頭，因此未能確定被拍賣的海域最終花落誰家。

事件曝光後引起網民熱議：

「然後兩個人天天去打魚嗎？」 「霸道總裁宣言：我要把這片海都承包了。」 「先不管能不能買到，看這架勢，也是羡慕了。」 「別人都送海了，難道你不想送女友一顆恒星嗎？」 「屬實海王（註：電影《水行俠》內地譯名）。」

網絡平台上拍賣海域一直存在。（網絡圖片）

海域能否拍賣？律師：合法

同時，也有不少人質疑海域能否拍賣。有律師就表示，依據《物權法》，海域屬國家所有，不能進行買賣，但國家保護依法取得的海域使用權。本案中競買的是使用權，司法拍賣是合法的。

拍賣海域屢見不鮮

實際上，海域被拍賣一直存在。據阿里拍賣部門的工作人員介紹，拍賣海域一般是申請人與被執行人存在債務糾紛，申請人到法院提起訴訟，被執行人可能沒有錢來償還申請人債務，所以會被法院強制處置，拍賣變現來清還債務。

通過搜索發現，網上還有其他海域在拍賣。阿里拍賣部門稱，以前淘寶還拍賣過船舶、飛機、森林等。「只要是能用來變現的，便可以拍賣。」

（綜合報道）