【逃犯條例】涉影射示威　內地下架《皇后大道東》　聖詩亦遭殃

台灣歌手羅大佑與香港演員蔣志光合唱的經典作品《皇后大道東》,歌詞內容涉及1997年主權移交以及大陸與香港關係,近日在香港修訂《逃犯條例》風波中亦有被提及。 據台灣《中央社》報道,修例風波令到《皇后大道東》在內地所有音樂平台被下架,羅大佑另一首作品《東方之珠》亦被限制評論。 此外,有示威者在遊行期間發起用聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》(哈利路亞讚美主)「淨化」警察,以和平方式抗議警方在衝突中「射擊香港學生」,結果聖詩同樣被QQ音樂下架。

羅大佑日前在台北小巨蛋舉行演唱會。(中央社)

+ 2

據報道,QQ音樂、網易雲音樂、酷狗音樂、蝦米音樂等內地所有音樂平台,都已無法搜尋到《皇后大道東》此外,今年4月曾表態支持佔中的香港流行音樂組合「達明一派」,多首作品同樣在Apple Music中國區被下架。

另一方面,在反修例遊行抗議中,不少宗教團體罕有公開表態,結果就有基督教團體在金鐘唱聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》至天亮,意圖「淨化」警察,亦令聖詩意外成為示威者的「主題曲」。在QQ音樂,搜尋《Sing Hallelujah to the Lord》,雖然能顯示搜尋結果,但進一步要播放時就會見到「很抱歉,您查看的歌曲已下架」,但在網易雲音樂、蝦米音樂等上則暫未見有異樣。

值得一提是,羅大佑上周在台北小巨蛋的演唱會,亦有獻唱《皇后大道東》,隨後又多次表示「有些事情真的不能那麼急」。羅大佑事後在慶功宴期間向台媒表明,上述的表態就在是談論香港修訂《逃犯條例》風波。

有個貴族朋友在硬幣背後,青春不變名字叫做皇后,每次買賣隨我到處去奔走,面上沒有表情卻匯聚成就;知己一聲拜拜遠去這都市,要靠偉大同志搞搞新意思,照買照賣樓花處處有單位,但是旺角可能要換換名字。 《皇后大道東》—羅大佑、蔣志光

《皇后大道東》被視為1990年代的政治歌曲,表現當時香港市民對於1997年香港主權回歸中國後,對未來不確定的恐懼與疑慮。

(中央社)