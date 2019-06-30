NBA球星夏登上海騎電動車違規被罰　網友：場外犯規

美國侯斯頓火箭隊球星夏登（James Harden）近日在上海參加商業活動，29日他及隊友一行人在騎電動車時卻因未戴安全帽、逆向行駛及違規雙載遭交警攔下開罰。警方也證實夏登在上海活動期間，多次和友人騎電動自行車出行，也多次違反了交通法規。 對於自己的不良示範，夏登在微博貼文道歉。

夏登在上海騎電動車違規，被交警攔下。（網上圖片）

據內媒報導，按照計劃，夏登和隊友原定於當天下午3點出席在上海曹楊體育館進行的一場商業活動。從網友爆料和現場圖片看，他們選擇了從住地靜安香格里拉大酒店騎電動車前往曹楊路。

查閱地圖顯示，由酒店到運動場，只有約四公里，騎電動車十多分鐘就可到達。不料，夏登同行人中有涉嫌非法載人、逆向行駛等問題，一行人離開酒店不遠隨即被交警在路口攔下。

據夏登活動團隊工作人員透露，夏登車輛被扣，然後他返回香格里拉酒店，重新乘車前往現場。

夏登官方微博隨後發布道歉聲明，稱已經委託工作人員接受處罰，並表示下次會確保遵守規則。今天（30日）上午，上海警方通過官方微博對夏登的道歉進行回應，並表明「沒有規矩，不成方圓」，願比賽成績越來越好，也願大家路上平平安安。