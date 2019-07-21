英國皇家音樂試在華11城市被取消　廣東琴行建議學生赴港考試

由英國皇家音樂學院聯合委員會（Associated Board of the Royal Schools of Music，ABRSM）舉辦的音樂等級考試（下簡稱「ABRSM考試」），近日因不明原因，在廣州、中山等11個內地城市被取消。有廣東琴行更建議學生赴港考試。

「ABRSM考試」在廣州、中山等11個內地城市被取消。（網上圖片）

本月上旬，英國皇家音樂學院聯合委員會發出公告，稱由於一些「不可控因素」，儘管已積極尋求解決方法，但仍無法在接下來的第二期（2019年7-8月）於廣東地區舉行演奏考試，原定在廣州、中山、東莞、深圳、珠海、江門和廈門（按：廈門屬福建省）的演奏考試將全部取消。

公告又指，其他地區的考試將如期進行。消息會令廣東地區考生感到非常失望，對此極為抱歉，ABRSM在中國的團隊將繼續努力解決問題，也會就今年稍後時間的考試報名儘早提供更多信息。

而在上月，ABRSM亦曾宣佈，原定於第三期（10-12月份）在昆明、武漢、成都和重慶四個考點進行的演奏及樂理考試將會暫停。公告稱，停考是因為要「遵守當地政府部門的執法要求」，他們亦正在就國際考級機構在中國開展活動的具體要求與相關政府部門進行積極溝通。

網傳消息顯示，廣東有琴行建議赴港而非內地其他地方考試。（微博）

官媒：或與考試機構、考官安排不合規有關

ABRSM考試近年在中國備受歡迎，不少學習音樂、尤其是有意出國進修的內地人都會參加，故消息一出，即引起不少內地網民，特別是家長的關注。官媒「中國之聲」曾刊文指，ABRSM考試被取消，或與其在華委託的考試機構不合規有關，以國外考官評斷，也不符合文化和旅遊部藝考中心關於考官的規定。但亦有聲音指，ABRSM停考是與近月中英關係轉趨惡劣有關。

另一方面，ABRSM考試在香港未受影響。有網傳消息顯示，廣東有琴行建議赴港而非內地其他地方考試，以免「北京上海也不知道會不會突然被叫停」或「其他地區全部到北京上海去考」。