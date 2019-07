英國皇家音樂試在華11城市被取消　廣東琴行建議學生赴港考試

由英國皇家音樂學院聯合委員會(Associated Board of the Royal Schools of Music,ABRSM)舉辦的音樂等級考試(下簡稱「ABRSM考試」),近日因不明原因,在廣州、中山等11個內地城市被取消。有廣東琴行更建議學生赴港考試。