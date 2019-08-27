【特殊癖好】偷14對女裝鞋回家欣賞　浙江賊：我也覺得自己很變態

近日在浙江杭州，一名章姓男子偷了14對女裝鞋放置在家中，他被民警抓獲時解釋稱，自己只是拿來「欣賞」以滿足慾望，是一種自己控制不住的「疾病」。

章男家中放有14對偷來的女裝鞋。（網上圖片）

據內媒報道，杭州民警近日接到報警稱，一名女士放在住所門口鞋櫃上價值5500元人民幣的鞋子被人盜去。民警其後到場勘察，並觀看了由物業提供的監控片段，發現片中有一名男子坐電梯上樓，拿著手機查看了周圍環境，見樓道無人後，低著頭走道鞋架處，一隻手假裝玩手機，另一隻手拿起一雙鞋子，轉身就走。

民警根據線索隨即展開偵查工作，通過相關技術手段，確認了嫌疑人章男是一名貨車司機，並找到他的居住地。至 21日下午，民警得知章男在下城區鳳起廣場附近等待運貨，一舉出擊，將其抓捕歸案。

報道稱，章男一開始否認作案，在民警出示的現場監控片段始供認自己的偷盜行為。民警隨後到章男的家中搜索，發現章男將偷來的14對女裝鞋放在一個大紙箱內，鞋面擦得很乾淨。

章男（右一）承認自己是偷鞋賊，自認很變態但控制不住自己。（網上圖片）

據章男交代，他很久以前就有一種自己控制不住的「疾病」，一看到自己看上的女鞋就很興奮，想方設法都要把鞋子弄到手，偷回家後擦乾淨，慢慢地欣賞，但沒有將它們出售的念頭。而因為從事貨運工作，章男會經常會到不同的場所，幾次得手後，越偷越多，作案的地點也越來越多。

面對民警的詢問，章男稱，「我也覺得自己很變態、很變態。」，他還說，自己有家室，有老婆，有孩子，但有時候就是控制不住自己。據悉，章男因為這個「特殊癖好」，以前就被鄰居罵過好幾次。他自稱曾試過改正，慢慢有所好轉，不過最近一段時間，這種「疾病」又開始發作。

據報道，章男目前因盜竊罪被依法刑事拘留。

（浙江24小時）