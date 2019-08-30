【低俗炒作】競拍莫文蔚住過的「餘温房」　湖北恩施酒店捱轟道歉

莫文蔚（Karen）上週六（24日）在湖北恩施開演唱會，曾入住當地的瑞享國際酒店。未料當莫文蔚離開後，微信朋友圈卻流傳出一張宣傳海報，顯示這間瑞享國際酒店要限時競拍「莫女神花園套房」，還用低俗露骨的措辭寫上「餘温尚存、餘香尚在，今夜等您」。 這張宣傳海報曝光後，亦隨即惹來大批內地網民批評是「低級炒作」，令人反感。涉事的酒店則在28日否認海報由官方發布，但在翌日（29日）又發布致歉聲明稱，事件是酒店管理失誤所致。

涉事酒店惹來批評的宣傳海報。（網上圖片）

廣受質疑的海報顯示，左上角是瑞享國際酒店的Logo，中間配有花園套房內部陳設的圖片，並稱8800元/間夜起，限時競價500元起。下面的一些文案措辭十分露骨，「莫女神（莫文蔚）離開恩施了，但入住的房間還在，餘温尚存、餘香尚在，今夜等您」、「客房內女神睡過的床上用品（床墊除外）及浴室毛巾和相應的一次性用品皆可帶走」。報名時間為8月27日晚6時至8月28日晚5時，並留有競價的電話號碼和二維碼。

這張海報在當地引起不少人反感，承辦莫文蔚演唱會的湖北壹天橙文化傳媒有限公司28日發佈「嚴正聲明」稱，此事與本次演唱會並無合作關係，並指瑞享國際酒店罔顧自己的品牌形象，拍賣房間的做法嚴重損害莫文蔚小姐的形象，挑戰大眾的道德底線，嚴重侵犯了他人的肖像權、名譽權、隱私權，且有損恩施的城市形象。

莫文蔚日前在湖北恩施開演唱會，化身土家族女孩跳舞。（網上圖片）

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涉事酒店先否認再道歉

對於這張海報的內容，瑞享國際酒店28日也發布「嚴正聲明」稱，網上流傳的「莫女神花園套房競拍」的圖片不是通過官方發布，是謠言，將對網友在微信朋友圈傳播該圖片的行為保留追究其相關法律責任的權利。

但在闢謠後的翌日，瑞享國際酒店微信公號又發布致歉聲明，稱此次「莫女神花園套房競拍」事件是酒店管理工作失誤，利用名人效應進行營銷，傷害了社會大眾的感情，造成了比較負面的影響，也受到了媒體和消費者的嚴厲批評。酒店深刻意識到該問題的嚴重性，向社會大眾真誠道歉。

對於酒店方前後不一的說法問題，瑞享國際酒店公關部張經理30日回應稱，此前在28日發佈的嚴正聲明，是向讓網友不要轉發這個圖片，「這張圖片確實不是通過官方的渠道發佈的，目前酒店已經發布了致歉聲明。」

據報道，當地的市場監管部門已對此展開調查。