微博新社交App「綠洲」Logo涉抄襲韓國設計　推出數日後即下架

新浪微博近日新推出的社交App「綠洲」接連惹上「抄襲疑雲」，除了界面設計和使用方式與Instagram及小紅書相似以外，如今連App的Logo圖案都被指抄襲韓國設計師作品。 對此，微博CEO王高飛使用其微博帳號「來去之間」回覆稱，「發現了，已經先下架了」。目前在蘋果App Store中搜索「綠洲」，已找不到此應用程式。

新浪微博近日推出新設計App「綠洲」。（資料圖片/視覺中國）

綜合內媒報道，「綠洲」在Apple App Store的上線時間是上週四（8月29日），本週一（9月2日）推出內測版，翌日凌晨1時，「綠洲」超越QQ、微信、探探、微博等產品，登頂App Store社交分類的榜首。

報道稱，和微博前幾款產品不同，「綠洲」主打分享圖片和視頻，不支持純文字發布。從App Store中介紹來看，「綠洲」是新浪微博出品的生活時尚社交產品，用戶可以分享生活，找到興趣好友，發現世界之美，逃離社交荒漠。「綠洲」推薦的話題包括「今日穿搭」、「旅行奇遇」和「愛心早餐」。不過，用戶需要重新構建關注關係網絡。

在「綠洲」推出後，不少用戶在微博上稱讚它「清爽無廣告」，和以往用戶抱怨微博廣告太多、時間流太亂形成鮮明反差。但相似的是，微博曾被指責抄襲Twitter，如今「綠洲」也因為設計上的雷同而飽受詬病。

就其主頁來看，「綠洲」的留言系統、正方形構圖和界面設計與Instagram高度相似。而綠洲的「發現」界面，似乎是「借鑒」了兩個月前被下架的小紅書，都採用兩列圖片交錯排版的設計。

有網民曝光「綠洲」App的Logo圖案與韓國設計師作品高度雷同。（網上圖片）

但最飽受爭議的地方莫過於「綠洲」的Logo圖案，與韓國知名平面設計工作室studio fnt在2015年為Ulju Mountain電影節設計的視覺形象，簡直一模一樣，因此受到網民抨擊：

「沒想到連圖標也是偷來的。」

「剛開始就覺得這個設計挺好的，沒想到竟然是抄的。」

「想像力就這麼缺乏嗎？太尷尬了呀。」

「這個鬼軟件全身都是抄襲還好意思拿出來。」

此事曝光後，微博CEO王高飛隨後在評論區回覆表示，已經注意到該情況，並已經將「綠洲」暫時下架處理。目前各應用程式商店均搜索不到「綠洲」。

（觀察者網、紅星新聞）