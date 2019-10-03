天安門城樓更換新國徽至少可用50年　木質結構尺寸精確至毫米

天安門城樓歷時超過一年的修繕，周四（3日）起恢復對外開放。 據內地傳媒報道，天安門城樓如今已換上重新製作的木質國徽，使用期至少可達50年以上。

新國徽由龍骨、浮雕和背板組成，分別選用優質的松木，適於雕刻的橡木和全實木材料，是1950年至今，天安門城樓上的經過三次更換後懸掛的第四枚國徽。新國徽工藝精湛，高度和寬度的尺寸精確至毫米，高度確定為2.67米，按規定比例寬度確定為2.48米。

天安門城樓上的新國徽是1950年至今，經過三次更換後懸掛的第四枚國徽。（北京日報）

報道引述工作人員指，去年開始修繕天安門城樓時，管委會就檢查發現舊國徽有多處開裂、剝落等現象。經專家和相關部門實地踏勘確認，自1970年天安門城樓大修後就懸掛至今的舊國徽，歷時49年的風吹日曬後，已開始自然風化，不宜繼續懸掛。

但專家同時認為，修復舊國徽不但難度大，加上油漆色差等問題，數年後仍會出現起皮開裂，會影響城樓的整體景觀效果，故建議按照原本的規格、尺寸、樣式，複制更換新國徽。

有參與新國徽選材製作的工作人員透露，新國徽有考慮過應用鋁材、合金甚至航空材料等新材質，但經過多處實地調研發現，金屬材質的國徽在夜景照明時會反光明顯，影響整體觀感，不但與天安門的古舊建築特性不協調，且金屬材質會擾動天安門城樓本體已完成的防雷系統，故決定繼續採用木質結構。

自今年3月份開始，經過初選和專家二次遴選，篩出紋路美觀、質地堅實的優質松木，先是烘乾、防腐、防蟲、木材表面碳化等處理，再採用數控技術機械雕刻加工，最後再用人工雕刻和打磨國徽中的細節，並以傳統工藝上色，使新國徽色彩鮮艷，不易褪色。

（北京日報）