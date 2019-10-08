【想見識拘留所】「捱義氣」陪醉駕朋友　黑龍江男故意酒駕後自首

在黑龍江哈爾濱，近日出現了一宗荒誕離奇的「酒駕自首」案件。 一名孫姓男子在飯局期間聽到好友曾因醉駕遭到交警的刑罰後，十分好奇拘留所的情況，同時為了「捱義氣」陪朋友接受處罰，於是故意在飲酒後驅車到當地的交警機構自首投案，最終「如願」被拘捕。

黑龍江一名男子喝酒後，自行駕車到交警大隊投案自首。（影片截圖）

據悉，事發在周日（6日）凌晨1時左右，哈爾濱市哈西交警大隊夜勤組接到指揮中心通報，稱有一名駕駛人飲酒開車來投案，其後看見一名中年男子（即孫男）駕駛一輛私家車停在交警大隊門前。孫男一見民警，開口便稱「我喝酒了，我開車來投案」。經調取附近閉路電視監控片段，交警發現孫男確實是自己駕車來到交警大隊門前。

至於為何要故意酒駕後自首，孫男表示，他剛剛跟一位朋友在自己家吃飯喝酒。期間這名朋友告訴孫男，他曾因為醉酒駕駛機動車被交警處理，並接受了刑事處罰。孫男聽到後，拍心口跟朋友說「要判，哥們陪你也進去一趟，正好見識見識拘留所裏什麼樣」。飯局結束後，朋友已經回家，惟孫男仍記住自己的「承諾」，一心為了「講義氣」，直接駕車開到哈西交警大隊投案。

交警審訊孫男。（哈爾濱交警供圖）

交警對孫男進行了血液酒精含量檢測，發現結果達到200.5mg/100ml，即構成了醉酒駕駛機動車行為，孫男將面臨刑事處罰。而當民警讓他通知親屬時，孫男卻率先打電話給上述飯局的好友，並告訴對方「我跟你說的話，我做到了」，但好友聽說孫某某真的醉酒駕車去投案後，卻直接關機了。

翌日（7日）早上9時，孫男酒醒後將酒駕自首的事情忘記得一乾二淨，直至看到民警執法記錄儀的記錄，他才「如夢初醒」。據悉，孫男目前已被刑事拘留，並將面臨吊銷駕駛證、5年內不得重考和更嚴重的刑事處罰。

（中新網）