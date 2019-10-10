【誤信古法】汕頭漢生吞蛇膽「下火」　頭顱內驚現30厘米活蟲

想清熱下火，廣東人一般會選擇飲涼茶。但在汕頭的一名年輕男子卻誤信偏古法，生吞蛇膽「下火」，導致寄生蟲入侵，到醫院治療時，頭顱內驚現30厘米長的活蟲。

今年29歲的男子小偉（化名）從小生活在汕頭市的一個小鎮。當地人迷信蛇膽具有清熱解毒、祛風祛濕、明目清心等功效，因此一旦感覺體內「上火」時，便會自行尋找生蛇膽以求「下火」。小偉也不例外，一般出現喉嚨嘶啞、「眼屎增多」等症狀，就會找一些蛇膽來吃。

3月3日上午，工作期間參加會議的小偉突然四肢抽搐，隨後陷入昏迷狀態。同事見狀，立，立即將他送院救治，後再轉送到廣州的大型醫院。

醫生介紹，從傳統的中醫上看，蛇膽具有清熱解毒的功效，但入藥的蛇膽都是經過嚴格加工的。沒加工過的生蛇膽，存在寄生蟲及蟲卵的可能性極大，一定要慎吃慎用。（資料圖片）

醫生：入藥蛇膽需經嚴格加工

醫生檢查後，發現小偉左側顳葉有佔位性病變，再經血液和腦脊液化驗結果提示，他的裂頭蚴抗體呈陽性，進一步確定是顱內寄生蟲。主治醫生隨後安排做手術。一開始，就看見一條白色的活蟲「裂頭蚴」在蠕動，後量度發現其長度大約30厘米。該寄生蟲和「蟲窩」則一併被取走。

醫生介紹，從傳統的中醫上看，蛇膽具有清熱解毒的功效，但入藥的蛇膽都是經過嚴格加工的。沒加工過的生蛇膽，存在寄生蟲及蟲卵的可能性極大，一定要慎吃慎用。

（金羊網）