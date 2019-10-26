內蒙女博士宿舍床上擺公仔遭通報批評　校方：體積太大且不整齊

內蒙古大學一則「博士研究生宿舍床上有布娃娃，逾期不整改取消獎學金資格」消息近日在網上熱傳。在一張通報表格中，有女生宿舍因「床上玩偶」上榜。校方則表示，因布偶公仔的體積較大，且未擺放整齊，影響宿舍整體環境。

內蒙古大學的女博士生宿舍因床上有布偶被校方通報。（影片截圖）

網傳圖片顯示，內蒙古大學化學化工學院在學院微信群組通報了博士生宿舍女生床上有布偶等情況，並稱逾期不整改取消評選獎學金資格。在轉發的消息中，還附有一張宿舍通報具體情況表，其中一女生宿舍因床上有布偶上榜。

事件曝光後，不少網民表示，如果因為床上擺放了布偶公仔就影響獎學金的評選，這樣的做法很難讓學生們接受：

「不知道的還以為是中學生呢，都博士生了。」

「是影響宿舍整體環境還是影響視察領導的心情？」

「學校迷惑行為大賞。」

「手伸的太長了，管的太寬。」

該校最近將學生宿舍的衣櫃等物品搬走更換，令學生在收納個人物品時很為難。（影片截圖）

此外，有該校的學生稱，最近學校檢查宿舍期間，正在更換衣櫃和床，原有的櫃枱已被搬走，惟校方同時不允許學生掛蚊帳和床簾，床上也不能放收納盒，更不能放布偶公仔，令學生大感委屈，「櫃子都不夠，最近（東西）真放不下」。

該校化學化工學院黨總支副書記溫海鵬事後回應稱，近期檢查學生宿舍是為了讓學生保持良好的生活習慣和營造良好的生活環境。檢查主要看學生宿舍內是否乾淨、物品擺放是否整齊。「此次通報中的布偶不但體積偏大且未擺放整齊，影響了宿舍的整體環境。」

他還說，根據化學化工學院相關管理規定，如果學生宿舍在檢查中因衛生或物品擺放整齊程度不達標被通報三次，學生獎學金評選資格就會受到影響。今後這樣的檢查工作還會繼續推行。

（澎湃新聞）