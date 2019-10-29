黑客高中生竊上億條個人資料售賣　獲刑3年半懺悔：做個普通人

廣東信宜一名現年18歲的高中生劉某，自學編程技術並研發黑客軟件，利用網站註冊漏洞盜取上億條個人資料，在境內外網絡上公開售賣，獲利近2萬元，今年4月被法院以侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑3年半，並處3000元罰款。 劉某近日在看守所接受傳媒訪問時懺悔表示，相比做一個特別的人，「可能還是做普通人比較好」。

劉姓高中生被以侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑3年半。（示意圖／視覺中國）

警方調查發現，劉某是一名高中理科生，家庭條件優越，從小就對電腦十分感興趣，經常利用節假日自學電腦技術，還通過翻牆軟件瀏覽境外網站「取經」，其父母因為工作繁忙，以為劉某只是玩電腦，所以持放任態度。到高中階段，劉某已掌握獨立編寫軟件程式的能力。

據劉某交代，從2017年下半年開始，其在各大討論區看到查詢網絡用戶個人資料的方法，就想到透過自己學到的技術獲取他人的個人資料。他編寫出能批量獲取用戶資料的軟件，租用資料庫儲存竊取的資料，並在境外租用10多部伺服器，用1個月非法獲取上億條公民個人資料，全部儲存於自己的資料庫中。

此後，劉某在境內網絡建立起微信、QQ群組，在境外使用Telegram等聊天工具，自助編寫資料查詢機械人，以月費形式向他人兜售資料庫查詢服務，並在境外以比特幣為交易貨幣販賣資料庫長達兩個月，總共獲利近2萬元。後來劉某因擔心警方發現，將資料庫封存不再售賣。

案發後參加高考落榜

承辦檢察官指出，該案數據總量大，非法獲取公民個人資料精準，危害公民個人資料安全和國家數據資訊安全，應當對劉某批捕。但劉某案發後正逢高考，在偵查環節警方對其採取「取保候審」措施並准許其參加高考，然而劉某還是落榜。

劉某在看守所表示，他沒有什麼朋友，平時聊的多數是網友，從未見過面，父親是他唯一的傾訴對象。「我對歷史和宗教很感興趣，但有些話題不知道怎麼和別人聊。父親會靜靜聽我說，儘管大多數時候他也搭不上甚麼話。」他又表示，相比做一個特別的人，「可能還是做普通人比較好」。

（中國青年報、每日經濟新聞）