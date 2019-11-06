感念20年前一飯之恩　成都餐廳老闆貼告示為落難市民提供免費餐

近日，成都一家餐廳貼出一張告示：「人在外遇到難處是難免的，如果你真的需要，請進店小聲告訴我，我能解決你一頓溫飽，不要回報。」這張告示引起了廣泛關注。

成都一家餐廳貼出告示，表示願意為有需要人士提供免費用膳，告示引起了廣泛關注。(《紅星新聞》)

餐廳老闆名叫毛興海，大約一年前他開了這家餐廳，平時生意很好，到了用膳時間有時還需要等位。一個月以前他貼出這張告示，他解釋，20幾年前自己曾在江西打工，身上僅剩的錢被人偷了，自己身無分文之際遇到一位好心人，「他不僅請我吃飯，還給我買了回家的車票」。時至今日，他還記得那個人帶給他的感動。

毛興海說：「現在我做生意了，不管是大生意還是小生意，回想起當時幫我那個人，我就想，現在的社會還是有落難的人，他們也許走投無路就想吃一頓飽飯，那種渴望我經歷過，所以現在也想做這樣一件事。」

告示貼了1個月，進店請求解決一頓溫飽的只有幾個人，毛興海說：「都是身上沒錢的，吃完有想幫我洗碗的我拒絕了，還有一個環衛工我看他在吃冷飯，就主動把他叫進來吃」。

「真正到店要求免費吃的人少，拍照的很多。」毛興海說：「沒想到這樣一個小事能引起大家的關注，我不想成為網紅，就想盡我一點力量回報社會。」毛興海也不擔心有人來專門來貪圖免費用膳，「只要他來，我就歡迎，一碗飯一碗麵值不了多少錢，這張紙我也會一直貼下去直到關店」。

(《紅星新聞》)