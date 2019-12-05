廣東啟動自然保護地探秘活動　19個公園保護區免費開放兩個月

廣東省日前舉行自然保護地探秘活動「2019穿越北回歸線風景帶」的啟動儀式，整個探秘活動為期兩個月，共有19個自然保護地單位參與並向公眾免費開放，同時亦有攝影大賽，一等獎獎金高達5000元人民幣。

啟動儀式丹霞山風景名勝區舉行。（中新網）

啟動儀式在著名的丹霞山風景名勝區舉行，探秘隊伍跟隨指引人員在現場騎行和徒步，一同體驗地質地貌、動植物、客家文化等自然教育體驗課程。據專家介紹，全球北回歸線帶位於受副熱帶高氣壓帶控制或影響的區域，在南北緯30攝氏度及周邊。廣東北回歸線穿越區域，是中國唯一同時擁有森林生態系統、地下河生態系統、大型河流生態系統和海洋生態系統的區域。廣東北回歸線風景帶的森林植被繁茂，亦是全球北回歸線上荒漠帶上少有的「綠洲」。

除了風景優美外，北回歸線從珠三角穿過，該處河網縱橫、濕地廣布，加之廣東海岸線長度居全國之最，使廣東北回歸線風景帶成為中國擁有冬候鳥種類最多的地區，其中以各種濕地鳥類最為引人注目，例如有黑臉琵鷺、白琵鷺、黑翅長腳鷸等。此外，廣東省自然保護地數量達1359個，佔全省國土面積的16.39%，生活着114種國家重點保護野生動物、55種國家重點保護野生植物，聞名中外的中華白海豚、黃腹角雉、中華穿山甲等珍稀物種。

華南師範大學教授徐頌軍亦推介了廣東省自然保護地特色，是北回歸線風景帶上的「北部風景帶」和「沿海風景帶」。「北部風景帶」既有南亞熱帶中亞熱帶典型地帶性植被的風韻，又有地質景觀的雄渾壯麗；「沿海風景帶」上的沿海風景線則幾乎將全省海岸線盡數囊括，沿線海岸類型多樣，甚至有中國已知唯一的綠海龜按期成批的洄遊產卵的場所、唯一發育和保存的現代珊瑚礁岸等。

參與免費預約開放活動的保護地名錄：

1.廣東韶關丹霞山國家級自然保護區 2.廣東惠東海龜國家級自然保護區 3.廣東南澎列島國家級自然保護區 4.廣東雷州珍稀海洋生物國家級自然保護區 5.廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區 6.廣東徐聞珊瑚礁國家級自然保護區 7.廣東南嶺國家級自然保護區 8.廣東象頭山國家級自然保護區 9.廣東梧桐山國家森林公園 10.廣東深圳大鵬半島國家地質公園 11.廣東天井山國家森林公園 12.封開黑石頂省級自然保護區 13.從化陳禾洞省級自然保護區 14.新豐雲髻山省級自然保護區 15.南雄恐龍化石群省級自然保護區 16.廣東饒平青嵐國家地質公園 17.東莞市銀瓶山森林公園 18.廣東珠海淇澳-擔桿島省級自然保護區 19.廣東龍門南昆山省級自然保護區

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（綜合報道）