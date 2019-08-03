【花蓮秘景】牛山呼庭感受原住民純樸　必敲海邊小鐘塔浪漫許願

台灣花蓮除了七星潭，海岸公路台11線有許多美麗風景，牛山呼庭就是其中一處。只要從花蓮市區往台11線開車約40分鐘，就可抵達充滿原住民彩繪石頭的「牛山呼庭」。這裡昔日是原住民所牧牛的地點，如今轉型為觀光園區，園區內部到處可見牛的雕刻藝術品，與山海互映，令人感到平靜。

牛山曾是放牛耕種之地，阿美族稱之為呼庭（Hu Ting），以前附近沙灘是最佳的馴牛場，從岸邊還可見附近海域有鯨豚跳躍。隨時代變遷，成群的牛隻少了、船隻變多了，牛山更歷經幾度破壞與波折，一度淪為盜採植物及砂石之地，也曾是潛艇基地及花東火電計畫設廠的熱門地點，因居民反對聲名大噪。儘管放牛、耕種的美麗畫面不復返，但現今的牛山呼庭景色依舊存在，平日遊客少，是非常適合沉靜、洗滌心靈的好地方。

牛山呼庭的好景色，就連國際導演馬田史高西斯執導的電影《沉默》，也特地遠赴重洋來取景。民眾只需花門票費台幣50元，便可欣賞花蓮的山海天之美，小山坡上的小鐘塔，吸引許多人敲鐘許願。牛山呼庭稱這山點為「夢想的平台」，遊客可靜坐，仔細聆聽與感受大自然的美好，下坡還可以看海玩水，是自然、原住民、藝術結合的花蓮景點。

美麗無污染的景色往往在偏遠處，遊客在公路上看到牛山呼庭招牌後，要再往山下開約2公里才會看到秀麗風景。由於路面較陡，不建議底盤低車輛往下開。

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