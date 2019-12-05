市民反映深圳巴士英文安全標識出錯　官方排查出3千輛車要求整改

深圳市民黎先生上月反映，他在乘坐深圳巴士M191線路時無意間看到了公車上的英文提醒標語中出現了拼寫錯誤，由於所處位置特別顯眼，黎先生認為，安全標識事關重大，巴士不應該出現這種基礎性錯誤。

深圳市民黎先生發現巴士上的有關安全鎚的英文標識出錯。圖為示意圖，非文中涉事巴士。（視覺中國）

據黎先生介紹，他在M191巴士上看到，車上張貼了三張英文安全標識，英文安全標識牌中表示擊打的「beat」寫成了「heat」；安全鎚中的「hammer」寫成了「hammef」，與原本意思大相徑庭。他認為，在深圳巴士上會經常看到外國人，希望有關部門能夠盡快糾正。

就黎先生反映的問題，深圳市交通運輸局福田管理局近日表示，M191線路屬於深圳巴士集團股份有限公司車輛，針對該情況已要求企業對全部運營車輛進行全面排查。

排查結果顯示，該公司共有2866台車輛存在「beat」寫成了「heat」的問題，全部為比亞迪K8、C8和K8S等車型；另有40台車輛存在「hammer」寫成「hammef」的問題，車型為比亞迪K8S雙層巴士。上述問題為比亞迪上游供應商印刷錯誤引起。

針對此次問題，福田交通局要求司乘人員向乘客做好解釋工作，並要求相關企業在12月15日前完成整改，按照規範張貼新安全標識，做好標識更新後的清潔工作，確保車窗整潔衛生。

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有市民建議，在公共場所設置的英文標識應更注意嚴謹和準確，相關部門在翻譯時最好借鑒下國外的公共標識牌，或者查詢相關專業書籍，以免出現低級錯誤和發生「牛頭不對馬嘴」的尷尬事件。

（南方都市報）