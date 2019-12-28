【驚嚇】北京女在外賣粥撈出原隻老鼠　店長拒認：有閉路電視作證

北京一名女網民在微博爆料稱，日前她通過網上外賣平台點了一碗紅棗燕麥粥，進食過程中發現粥有異味，攪拌後更從粥底撈出一隻被煮爛的老鼠屍體，令她驚嚇萬分。 目前當地警方與市場監管局已介入調查。涉事店長則否認店內出現老鼠，更強調所有工作流程有閉路電視監控。

事發在12月23日，爆料人小琦（化名）稱，她用手機下單訂購了麥多餡餅銀河SOHO門店的餡餅、粥和飲料。外賣送達後，她在品嘗紅棗燕麥粥時，發現沒有紅棗味，感覺不新鮮，於是用湯匙攪拌，竟看到粥底有一隻老鼠已被燉煮糜爛，「身長四五厘米，尾巴也有四五厘米。」

事後小琦在同事的陪同下前往醫院檢查，所幸並無大礙。但她表示事件已令她留下心理陰影，現在就算飲水都會嘔。小琦憶述，當日她收到的外賣包裝是完好的，手提袋也沒有被打開的痕跡，因此她找到涉事店鋪並向食藥部門舉報。

🔻慎點🔻粥內撈出原隻老鼠：

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據內媒報道，涉事店鋪事後仍正常營業，網上訂單仍舊正常配送。店長邵先生表示，門店所售粥品從淘米、熬粥到分裝都是在店內後廚完成，全程有閉路電視監控。如果粥裏有異物，在分裝時就會發現，因此他認為老鼠不可能是在門店落入粥內。邵先生還表示，後廚從來沒有發現過老鼠，並指食藥監人員已經到店內調查取證，亦將閉路電視片段交給了相關部門。

而據東城區朝陽門食藥所一名工作人員介紹，12月24日確實接到上述消費者舉報電話，已立刻派員到涉事店鋪調查，但在店內後廚未發現異常。此後，工作人員又調取了12月23日後廚的閉路電視片段，也未發現異常。食藥所後來聯繫當時負責此單配送的外賣騎手，對方表示，在送餐過程中沒有任何違規操作，並寫了一份書面說明。

上述工作人員稱，朝陽門食藥所將調查結果反饋給消費者後，對方不予認可，已經向東城區市場監管局進行了進一步舉報，目前還在調查中。小琦則表示，目前已經和家人找到律師諮詢，希望警方能出面調取沿途閉路電視監控片段，查清此事。

（新京報/微博）