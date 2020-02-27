【新冠肺炎】內地多人辱罵鍾南山被捕　中山男遭行拘後寫下道歉信

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在內地爆發後，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山是前線抗疫的領軍人物，其團隊提出的建議及專業意見一直受到外界廣泛關注。 疫情期間，內地爆出多宗網民辱罵或詆毀鍾南山後被警方拘捕的案件，其中一名廣東中山男子被處以行政拘留15日處罰，他其後寫下道歉信向鍾南山及公眾道歉。

中山涂姓男子因辱駡鍾南山、辱駡中國被警方拘捕。（網上圖片）

中山市檢察院周三（26日）通報，今年1月底至2月初，涂姓男子兩次在自己的出租屋內，通過其擁有的400多人微信朋友圈發表辱駡鍾南山、辱駡中國的違法言論。2月4日，經群眾舉報，涂男被公安機關查獲。

通報續指，立案後，檢察官對涂男進行遠程視訊談話，配合公安機關開展訓誡教育，促使涂男認識到其在網絡上，公開發表辱駡戰鬥在疫情防控一線的醫務人員、辱駡國家的言論是違法行為，嚴重損害了社會公共利益，妨害疫情防控秩序。涂男親筆書寫了道歉信，願意主動在媒體上公開道歉，消除不良影響。

鍾南山被外界封為「抗擊沙士第一功臣」，新冠肺炎爆發初期曾赴武漢前線調研。（資料圖片/新華社）

此外，有網民2月8日爆料稱，在微信朋友圈發現廣西桂林一名男子辱駡、詆毀鍾南山。涉事男子的貼文提到，「鍾南山院士是故意說疫情嚴重不讓出門」、「讓人們覺得只有他一個人能解決必須聽他的」。桂林這名男子被網民曝光後，當地網警其後回應稱，當事人已被臨桂分局抓獲並在第一時間查處。

黑龍江牡丹江市寧安縣也有類似的案件。2月3日，寧安公安局發現，當地居民吳某某轉發疫情新聞並發表辱駡國務院以及鍾南山院士的言論，累積閱讀量達3萬餘條，當日隨即將其傳喚至派出所接受調查。警方稱，吳某某承認發表上述言論後，以涉嫌尋釁滋事罪將其移送審查起訴。

（綜合報道）