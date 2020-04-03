【新冠肺炎】海南放寬戴口罩要求　除特殊人群及職業外不再強制

自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發至今，口罩幾乎是出門必需品。但現時內地的疫情漸見緩和，多地都陸續出台新措施，不必強制一定要戴口罩。 其中海南省在周三（1日）發布通知，表明除了特殊的工作崗位外，其他人可以不用戴口罩。

通知指，確診病例、疑似病例、無症狀感染者、密切接觸者、隔離期間的境外抵瓊人員、有發熱及咳嗽等症狀人員都必須戴上口罩。此外還有從事醫療衛生、實驗室病原檢測、入境（入瓊）口岸、餐飲服務、公共交通等行業有職業暴露風險的從業人員，他們都是不能豁免的人群。

海南省除了特殊的工作崗位外，其他人可以不用戴口罩。（中新社）

至於乘搭公共交通工具，以及進入人群密集和流動性大的公共場所，例如大型商場、農貿市場、機場、車站、碼頭等，亦應繼續戴上口罩。此外，通知還指出，除有境外居家隔離人員的屋苑外，城市社區、農村地區全面恢復常態化管理，不再設置關卡檢測體溫，不再查驗健康碼或出入證。

海南省新冠肺炎疫情防控工作指揮部疫情防控組組長韓英偉直言，海南目前疫情防控要「管住點 放開面」，除了明確要求必須戴口罩的幾類人員和幾類場所，其餘都可以不戴口罩，不強制戴口罩。

事實上，除了海南省外，內地已有多個省區市放寬強制戴口罩，例如安徽省在上月中旬發布《低風險地區社會公眾口罩使用指南》，四川省的疫情防控工作新聞發布會，會上亦有專家建議在特定情況下可以不戴口罩。

（中國青年報）