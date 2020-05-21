有片｜太極大師被打到入廠　事前「溫提」裁判：習慣動作怕傷到你

69歲的渾元形意太極掌門馬保國曾聲稱自己功夫高超，不過日前他和業餘拳手王慶民對打，開場4秒就被打倒在地，更在短短30秒內就被擊倒在地3次，事後被醫護用擔架抬離比賽場地，被救護車送至醫院。 事件在內地引起廣泛關注，近日一段正式比賽前的片段流出，顯示馬保國賽當時與裁判談規則，並稱「我有個習慣動作，怕傷著你」，裁判則回覆：「我不怕。」

馬保國賽前與裁判談規則，並稱「我有個習慣動作，怕傷著你」：

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這段片段拍攝於比賽開始前，當時馬保國自信滿滿地和裁判交流。裁判向馬保國強調：「就一個要求，我說停的時候，立刻停。」可以看出，在賽前，裁判對馬保國的實力有些忌憚，擔心這位太極大師會對對手王慶民造成安全危害。

讓人沒想到的是，馬保國卻「溫馨提示」了一下裁判，稱自己在打拳的時候，有個習慣動作，希望裁判到時候離自己遠一點，怕傷著裁判。「我跟你說個事，我有個動作容易傷著你！你不要小看」說罷，馬保國還煞有其事地比劃了一下，以右手在裁判的頸部和肩部之間點了一下。而裁判卻不以為然，表示自己不怕，「明白了」。

馬保國和業餘拳手王慶民對打 短短30秒內就被擊倒在地3次：

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據早前報道，本月17日，在山東淄博舉行的「演武堂之江湖十六」，馬保國和山東的武術愛好者王慶民對決。當裁判宣布比賽開始，馬保國不足4秒就被對方擊倒，比賽前30秒內共被擊倒3次，及後躺了2分鐘才恢復意識，最終被送院。馬保國的身體狀況隨後引發外界關注。馬保國的微博則在17日發文透露：「馬老先生現在一切安好，謝謝大家掛念。」

馬保國事後被醫護用擔架抬離比賽場地，被救護車送至醫院：

網民熱議：

「把自己都騙得深信不疑。」

「裁判是專業的，能憋住不笑。」

「馬老師是真大師，時刻提醒裁判的安全。」

「內力有殺傷範圍的，裁判心太大沒防護，80年內必死。」

「裁判已經深受內傷。」