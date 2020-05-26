【兩會2020】生仔要考牌？　政協委員提案設「合格父母」證書

生仔真的要考牌？全國兩會目前正在召開，有政協委員在會上提案，加強對父母的教育培訓，並建議設立「家長學校」和「家長教育指導工作室」，頒發「合格父母」上崗証等。

全國政協委員、天津南開區政協副主席許洪玲。（網上圖片）

全國政協委員、天津南開區政協副主席許洪玲建議，在社區舉辦家長課堂。建立「家長教育指導工作室」，面向適齡兒童家長，聘請第三方或者有教育經驗的志願者作為老師。針對準備入小學的家長開展相關課程教育，頒發「合格父母」上崗証隨學生檔案入學。

她建議，可在校內建設「家長學校」。探索「家長教育」之路的建設，特別是針對有問題傾向的學生家長，建立一對一的授課方案，有針對性的解決實際問題。以定期講座、案例分析、現場模擬等形式授課，在監護人群中樹立正確家庭教育觀念。

許洪玲提議，加強對「準父母」的教育培訓，讓準媽媽們和準爸爸們有充分的「生」和「育」並重的思想準備。「備育學院」培訓內容可以結合「備育」特殊階段，增加孕期和產後抑鬱和焦慮症的預防和康復、媽媽身心健康、嬰幼兒保健知識、預防接種疫苗常識和嬰幼兒心理學等。

內地網民則對此反應兩極，有人支持建議，有人認為原意是好但難以執行，有人認為養育孩子已經很累，還要培訓的話實在太辛苦：

這世間最讓人感覺可怕的事，就是當父母不用考試，什麼樣的人都可以當父母。 養孩子沒有統一的標準，但是必須有統一的底線！ 建議是好建議，但是很難執行。 有的人，養個動物都費勁，別說養孩子了。 開各種證明把老百姓折騰死了，證明你媽是你媽還沒解決，又來了一個父母合格證？

「生仔要考牌」看似很荒謬，但網上不時爆出父母不懂教仔的離譜事件。Facebook就有一個「生仔要考牌系列」fb專頁，邀請網民投稿分享在日常生活中與「怪獸家長」或「小屁孩」交手的經歷。

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