【中國登山隊登頂】登山隊凌晨出發　「兩點鐘規則」還有其他原因

中國的珠穆朗瑪峰高程測量登山隊在5月27日，歷經9小時的艱辛旅程後，終在11時整抵達峰頂。及至下午1時22分，登山隊在峰頂完成各項測量工作後，已經開始下山。 據自然資源部介紹，登山隊在峰頂豎起起測量覘標，使用GNSS（全球衛星導航系統）接收機通過北斗衛星進行高精度定位測量，又使用雪深雷達探測儀探測峰頂雪深，其後再使用重力儀進行重力測量。

登山隊在凌晨出發。（新華社）

對於登山隊選擇在凌晨出發，技術協調組組長黨亞民有受訪時解釋，凌晨出發一方面是與天氣條件有關，「一般來說都是在中午11點之前就必須下撤，因為下午以後，它峰頂上那個風特別大，就特別危險了，就是從登珠峰來說，哪怕你到了一點鐘不管你登到甚麼位置。」由於登山隊有測量工作要做，需要預留時間，「所以咱們一般來說計劃就要七八點之前，盡量就登上珠峰的這個頂端，所以就是我們要在凌晨的這個一兩點就要出發了。」

登山隊在峰頂進行測量工作。（新華社）

據了解，攀登珠穆朗瑪峰必須要遵守「兩點鐘規則」，即攻頂時間一定要在下午2時前完成，否則就必須回頭。即使峰頂在望，但登山者都必須在天黑前返營地，以防天氣有變。

黨亞民又指，在凌晨出發還有一個重要原因，就是凌晨的時候「雪不黏腳」，「就是登山運動員穿的那個很重的爬山的那個靴子它有四斤多重，它很重，如果雪再黏在上面其實也是蠻危險的，那麼在凌晨的時候雪是不黏的，所以它反而更好一些。」此外，登山隊都會戴上頭燈，足以照射十多米的距離，「也不存在說看不見的問題，所以應該是很安全的。」

黨亞民亦提到今次中國派出登山隊測量珠穆朗瑪峰，與以往相比有一大特點，就是以往所有觀測數據都要靠登山隊員人手取回，「咱們這一次珠峰測量，就是咱們國家的5G就是架到6000多米了，就可以實時的把數據傳下來，傳到我們的數據中心」。如此一來，就可以第一時間分析數據，提高可靠性。

登山隊在珠穆朗瑪峰峰頂合照留念。（新華社）

此外，測量儀器可能會在峰頂擺放一段時間，以便觀測更多數據，「通過我們的登山隊員把一部分，把前面幾十分鐘的數據拿回來了，後面我們還會繼續通過5G往下傳數據，這樣我們在峰頂的觀測時間會長一些，然後呢，精度也就會高一些。」

（綜合報道）