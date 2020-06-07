被指河水暴漲仍讓藝人坐竹筏　浙江衛視再挨批：害死高以翔不夠？

去年11月底，台灣藝人高以翔於內地錄製浙江衛視的綜藝節目《追我吧》時，不幸猝死，終年35歲。事發後，浙江衛視全面終止《追我吧》錄製與播出，該台亦因涉嫌救援延誤等問題被網民批評。 事發半年，浙江衛視再次捲入爭議。事關近日廣西桂林下暴雨，導致河水暴漲，但該台仍讓藝人坐竹筏漂流拍攝節目，引起網民怒批：「害死高以翔不夠？」

「青春環遊記2」在桂林錄製。（桂林新鮮事）

昨日（6日），微博「桂林新鮮事」發布影片顯示，影星范丞丞、丁禹兮等人在桂林錄製節目「青春環遊記2」，他們穿著古裝及救生衣搭上竹筏，在河上漂流。

然而，網民表示桂林這幾日下暴雨，導致河水暴漲，有些地區還出現水浸。由於水位上漲，水上景點當日全部關閉，景區更宣布封航。節目組仍讓藝人繼續坐在竹筏上錄製節目，讓網友們怒批妄顧藝人安全，更有人重提高以翔猝死一事，形容浙江衝視「害死高以翔還不夠」：

殺人台不意外吧。 能不能把藝人的生命放在第一位啊！！！ 殺人台，不吸取教訓的。 害死高以翔還不夠？

針對網民熱議，「桂林新鮮事」今日下午發微博指，青春環遊記在桂林錄製是5，6日，但暴雨是在今天（7日），又形容「網友太容易被帶偏了」。

去年11月底，高以翔在浙江寧波拍攝綜藝節目時死亡。（微博）