微信新功能「拍一拍」上線 　網民意見兩極：沒甚麼用但很有趣

微信（WeChat）近日上線了一個新功能「拍一拍」，用戶在個人聊天或群組聊天中快速點擊兩次對方或自己的頭像即可「拍一拍」，手機會產生震動反饋，和早年騰訊軟件QQ上的「抖窗口」功能有異曲同工之妙。 新功能上線後隨即引起網民熱議，大家意見兩極，有人指「這個功能過於無聊」，也有不少人認為這個功能「用來和朋友打招呼很方便」、「很有趣」。

微信新功能「拍一拍」上線後引起網民熱議。（資料圖片）

據悉，微信「拍一拍」並不會發送提醒訊息，只會在聊天對話框顯示一行「你拍了拍 XXX（微信ID）」的字樣，發起拍一拍的用戶的手機會收到震動，被拍對象在打開微信聊天對話框後，也會接收到「拍一拍」產生的震動反饋。

微信「拍一拍」上線後，迅速被內地網民挖掘出各類玩法，包括有人給好友改了備註，玩起了詞語接龍的遊戲，例如「你拍了拍『馬屁』」「你拍了拍『自己的錢包』」等等。甚至還有「熱心網民」做了一個「微信拍一拍小尾巴生成器」，輸入想要的名字和後綴便能生成特定效果。一時之間，「拍一拍」成為了微信用戶之間的熱門話題。

網民創作的「微信拍一拍小尾巴生成器」。（網絡圖片）

雖然「拍一拍」可以增強用戶間的日常互動，但不少網民也指出，這個「輕量級提醒」功能並沒有實質作用，娛樂性遠大於功能性。有人還貼出了疑似惡搞的微信群組聊天截圖——在某某工作匯報群組中，王總發了一條文字「大家匯報一下今天的工作進展」，顯示有人「拍了拍」王總，隨後「被王總移出群聊」。有人也抱怨，在幾百人的正經工作群組，本來只想點開一個陌生人的頭像看看他是誰，結果因為「手抖」顯示成「你拍了拍對方」。

疑似網民「惡搞」的微信群組聊天截圖。（網絡圖片）

內地網民熱議「拍一拍」功能：

「還不如一句『在嗎』，也不知道是不是真有事。」 「我終於能像明星一樣說出這句話：別拍了別拍了。」 「給對方（名字）改個備註我能玩一下午。」 「這種功能不實用。」 「這功能沒啥用，我這個不看微信的人，拍我多少下，我也是看不見的。」

（綜合報道）