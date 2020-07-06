雲南精子庫急求O型血捐精者　年齡20至45歲　最高可獲5000元補助

雲南省人類精子庫表示，因省內各生殖中心需要通過精子庫提供精源進行輔助受孕患者的數量急劇猛增，現急向社會招募O型血男性捐贈精者，合格者最高可獲5000元（人民幣，下同）補助。

捐精者需要經過一系列程序。（資料圖片）

雲南省人類精子庫指，自2020年以來，已向該省擴展生殖中心提供反向的冷凍精子，其中O型血的冷凍精子用量最多，導致雲南省人類精子庫O型血冷凍精子庫存嚴重不足。為更好地幫助急需O型血精源的夫婦，現急向社會招募O型血男性捐精志願者。對願意奉獻的志願者提供誤工補充和交通補貼，特別是符合要求的志願者，將提供最高5000元的補助。

志願者需為中國國籍，年齡20至45周歲。身高165cm及以上，無色弱，家族無遺傳病，無乙肝，丙肝及相關傳染病。

此外，患有遺傳病、精神病、傳染性疾病等；有多個或不確定性伴侶或性伴侶患有傳染性疾病；長期接觸有害物質，如微波射線、高溫、油漆及其他有毒化學品等；精液篩查不能達到捐精標準；其他如智障，近視600度以上，色盲，色弱，斜視，聽障，唇齶裂，男性型脫髮等，都不能捐精。

精子庫內的捐精室。（資料圖片）

據介紹，人類精子庫是根據治療不育症，預防遺傳病和提供生殖保險等為目的，利用超低溫冷凍技術，採集，檢測，保存和提供精子的機構。

雲南省人類精子庫於2019年5月由國家衛生健康委員會批准成立，是該省唯一的合法捐助精機構，位於昆明醫科大學第一附屬醫院呈貢醫院內。精子庫除了為男性不育症患者提供服務，同時也可以為接受放療，化療的男性腫瘤患者提供生殖保險服務。