敘利亞球員染疫新浪體育稱「國足迎利好」　網民批缺德編輯遭停職

周三（5日），一篇署名為新浪體育，題為《國足迎利好消息 敘利亞隊7人感染新冠肺炎》的文章在內地網絡引發爭議，遭批冷血。 新浪天津今日（6日）發表致歉聲明，稱事件是一名編輯擅改標題造成，已對當事編輯作停職處理；公司還對新浪天津總編輯「提出嚴重警告，並處罰金」。

涉事報道遭批冷血、無人性。（報道截圖）

新浪天津在致歉聲明中指出，8月5日，新浪體育報道《敘利亞4名國腳+3名工作人員感染新冠集訓營易地》，新浪天津編輯擅自將標題修改後發布。這一帶有個人主觀情感的標題被很多網友批評，公司對此深表歉意。新浪信息內容安全委員會發現問題後，要求新浪天津立即更正標題。

聲明稱，目前，已對當事編輯作停職處理，並對新浪天津總編輯「提出嚴重警告，並處罰金」。惟有網民指這份聲明亦有錯誤，因為「罰金」是內地刑法術語，是刑罰的一種，公司內部這類處罰應該叫「罰款」。

新浪指出，新浪體育發布的原稿並沒有使用爭議標題。（截圖）

內地知名學者于建嶸、作家杜子建等人也紛紛抨擊這一報道「缺德」、「惡劣」。還有不少網民批評：「情緒是最廉價的東西，請不要帶進工作」、「關鍵也不利好啊，這樣輸了更難看」。

涉事報道引發網民一面倒抨擊：

「將心比心，如果國外媒體這樣報道我們，我們肯定又是強烈抗議，嚴正交涉之類，網民又一陣吶喊」 「看來國足是準備全世界的足球隊員都得病了他們就可以不戰而勝了」 「如此墮落！」 「別說文明程度，連人的人性底線都已喪失殆盡！」

值得一提是，此前中超比賽中，大連電視台解說員郭毅飛和嘉賓前國腳王鵬，在解說中說出同樣語出驚人。當郭毅飛提到河南建業隊外援巴素高（Christian Bassogog）因感染新冠病毒無法上場的時候，王鵬竟說出「感謝新冠」。事後，大連電視台亦作出道歉，並宣布停止郭毅飛解說資格，同時不再邀請王鵬擔任解說嘉賓。

（綜合報道）