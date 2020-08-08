深圳酒店遇2男拖拽醉酒女子　陌生女孩保護女事主上前對峙獲讚

有內地網民近日在微博爆料稱，其兩位女性朋友周三（5日）晚上在深圳某酒店門口看到兩名男子在拖拽一位醉酒女生，二人見女生已經不省人事，怕她被男子「執屍」受侵犯，於是主動上前質問男子，雙方隨後發生爭執，最終警方到場處理事件。 醉酒女子事後表示，當晚拖拽她的兩名男子確實是朋友，不過還是對試圖保護她的陌生女孩表示感謝。雖然是誤會一場，但相關消息經媒體報道後在網絡廣傳，許多網民對挺身而出的女生表示讚揚。

兩名女生在深圳酒店遇到兩名男子拖拽一名醉酒女子，於是上前對峙質問對方。圖非文中當事人。（資料圖片/VCG）

據內媒報道，網民在微博中貼出了據稱與男子對峙的女生朋友圈截圖，其中顯示兩位女生在深圳酒店門口看到「兩個男人連拖帶抱地拽着一個基本不省人事的姑娘」。

這位女生稱，她們上前詢問男子後，對方告知「朋友喝醉了，送她回酒店」，但因放心不下便跟着三人回到酒店大堂，在門口聽到醉酒女事主說了一句「我要回家」。兩位女生隨後上前與男子對峙，對方則反覆稱是女事主的朋友。

這位女生表示在此期間兩男子情緒變得激動、多次辱駡她們，甚至發生肢體衝突。最後警察到場處理，但男子在盤問下未能說出女事主的姓名，也沒有她的聯繫方式。女事主隨後被送到醫院，男子則被警方要求離開酒店大堂。

內媒事後找到張姓女事主詢問事發經過，張女表示，當晚她在聚餐中醉酒，無法說清居住地址，而其他知道地址的朋友也已喝醉，這兩位男性朋友便將她送往酒店休息。據張女介紹，上述的兩名男子確實是她的朋友。她表示，在醉酒狀態下，不清楚當晚朋友與兩位女生的對話，但很感謝兩位女生主動上前詢問。

據悉，爆料網民指出，事發當晚，涉事酒店的工作人員在兩位女生簡單告知情況後「不願採取任何行動」、讓她們「不要高聲喧嘩」。該酒店公關部工作人員事後回應稱，事發時為午夜，聽到有客人在爭吵，「第一反應可能也不知道發生了什麼」，於是要求他們控制音量避免影響他人休息，並強調在後續處理過程中，酒店一直與警方及兩位女生保持溝通。

（南方都市報）