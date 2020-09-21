湖南岳陽縣一副局長夫婦打砸中移動營業廳　當地紀委監委調查

9月20日，內地網民發布影片爆料，湖南省岳陽縣農業農村局副局長吳愛桃和其丈夫，因在中國移動營業廳辦理業務時不滿，不僅當眾打砸電腦等設備，還向員工大吼「我收拾你」等。 影片引發熱議，網民直呼「好大的官威」。岳陽縣委宣傳部隨即也發出通報熄火，指當事的副局長和其丈夫事後已向當事人道歉，縣紀委監委也已介入調查。

網傳影片中，吳愛桃將桌上的一部手提電腦舉起並用力砸向桌面，還將電腦顯示器掀翻並推倒在地。有女店員慌張表示「有人打人了！有人打人了」，稱要報警，但吳愛桃的丈夫卻怒吼「報啊！」、「你把經理喊下來！」、「我收拾你！」。

中國移動岳陽縣分公司工作人員表示，事發在上周二（15日），吳愛桃在營業廳辦理業務時，對工作人員不理解，產生了誤會，當事人後來到公安局做了筆錄。工作人員又指，當時並不知道吳愛桃的身份。

縣政府：發洩情緒很正常

事發後，岳陽縣政府工作人員接受內媒《大河報》訪問時稱，吳某桃副局長「只是普通幹部，發洩個人情緒很正常」，又稱政府正調查移動營業廳有無工作瑕疵，並質問記者：「你們報道一個縣裏這麼小的糾紛，有很大報道價值嗎？」

網民對事件反應不一。（微博截圖）

事件引發不少網民熱議，有人表示「好大的官威」、「應按黨紀嚴處」。但也有不少人藉此表達對電訊商服務的不滿，認為「官僚主義挑戰霸王條款，這回看誰狠！」、「狗咬狗一嘴毛，移動辦個業務能給你整抑鬱了，也就當官的能收拾」，甚至為吳愛桃夫婦叫好：「都是嬌養慣了，用戶暴力訴求也是忍無可忍」、「副局長也是人，也有尊嚴，也會生氣」。

網民對事件反應不一：

「人民公僕要翻天了」 「平常囂張慣了。」 「移動營業廳的服務說實話，普通人辦業務都想發火，更不用說他們了」 「雖說行為不對，但是移動聯通有時候真的是令人髮指好嗎」 「每次去交個稅都想把稅務大廳砸了」

岳陽縣委宣傳部周日（20日）晚發布通報稱，岳陽縣公安局城北派出所已對此受理行政案件進行辦理，吳愛桃夫婦已當面向當事人何丹莉、譚莉娜、李納等人公開道歉，並賠償損壞的財物。岳陽縣紀委監委決定對吳愛桃夫婦涉嫌違紀行為介入調查，並依紀依規進行處理。

（綜合報道）