山東濟南一開發商為售樓做假地鐵站牌　被指誤導顧客遭政府處罰

為推銷樓盤，開發商往往絞盡腦汁宣傳樓盤優點以吸引顧客，不過，無論如何「出奇制勝」，都不可弄虛作假。近日山東濟南一開發商為了推銷樓盤，竟然偽造地鐵站牌，最終被當地政府處罰。

近日，在山東濟南，一則「章丘地鐵要開始建設了嗎，安莉芳路地鐵站牌已經到了」的留言和一張運送安莉芳路站的地鐵站牌的照片在網上流傳，站牌標注了藍色的地鐵泉標、A出入口和沿線各站點，此外，站牌「安莉芳路站」字樣旁還有「寶能城」的字樣。

網上流傳的山東濟南市安莉芳路站的地鐵站牌。（網絡圖片）

不少當地網民看到此照片後以為，屬於濟南軌道交通第二期建設規劃線路的濟南地鐵8號線即將開始投入建設。

對此，有知情人透露，10月6日該站牌就運到當地的「寶能城」樓盤附近，但8日上午已從原位置拉走，放倒在寶能城營銷中心門前。此舉實際上是該房地產項目為了吸引購房者而私自建設。

據了解，除設立地鐵站牌，該項目在售樓處沙盤的區位圖上還明顯的標注了R4線（濟南地鐵8號線的工程名稱），在寶能城的區位上還標注了「聖井站」。

濟南軌道交通集團的工作人員接受媒體採訪表示，前述站牌並不是軌道集團設置，濟南地鐵二期建設規劃仍在審批中。

當地媒體指，地產商此舉不僅涉嫌侵犯濟南地鐵商標，還把未批復的線路和未最終確定的站點擅自植入樓盤廣告宣傳，對購房者購房具有誤導性。

10月7日下午，濟南市章丘區住建局發現網絡相關信息後，第一時間責令寶能城項目進行整改；10月8日上午，該項目制定拆除方案，並立即開始施工拆除，同時，該項目售樓處關於「地鐵」的所有宣傳資料也一並「下架」整改；10月8日下午全部整改完畢。住建局工作人員說，拿著地鐵學校作為噱頭來宣傳，炒作成分比較大，也是違規的操作，一定會有相關處罰措施。

對於開發商借地鐵營銷，濟南相關部門曾發文禁止蹭地鐵熱度進行宣傳。2019年5月，濟南市住建局聯合濟南市市場監督管理局下發《關於進一步規範商品房銷售廣告和宣傳活動的通知》，明確不得利用規劃或在建中的學校、地鐵作為樓盤賣點宣傳，章丘區、濟陽區、萊蕪區、鋼城區、商河縣、平陰縣參照通知一並執行。寶能城項目無疑是違反了這一規定。有關部門已經對違規行為進行認定，並根據情節嚴重程度，對其進行了處罰。