11人擅登港珠澳大橋橋墩垂釣被拘　26魚竿5箱漁獲被收繳

近日，有11名「釣友」擅自坐船到港珠澳大橋的橋墩上釣魚。內地海事與公安部門聯合執法，將非法垂釣人員全部抓獲，還收繳了26根魚竿和5箱漁獲。

日前，港珠澳大橋海事局執法人員在巡航中發現，位於青州航道的54號橋墩處有異樣，該橋墩防撞鋼箱內竟然有多根魚竿伸出，而且箱內有人。執法人員隨即對周邊橋墩展開巡查，在另外兩個橋墩處也發現了類似情況。

執法人員表示，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》的有關規定，船舶擅自進入、停靠國家禁止、限制進入的水域或者島嶼的，對船舶負責人及有關責任人員處五百元（人民幣，下同）以上一千元以下罰款；情節嚴重的，處五日以下拘留，並處五百元以上一千元以下罰款。進入港珠澳大橋一級警戒區橋墩釣魚、在非通航橋孔滯留等行為都是禁止的，這樣的垂釣行為不僅嚴重影響青州航道的通航環境，還危及大橋和垂釣人員自身的安全。

海事執法人員立即將有關情況上報，並和珠海市公安局水域治安管理支隊開展聯合執法。此次行動共抓獲11名垂釣人員，起獲26根魚竿和5箱漁獲。執法人員在確認橋墩內部和橋樑無異常後離開。

經調查，這11名垂釣人員分兩批乘船到達上述水域並登上橋墩，運送垂釣人員的船隻為黃某所有。

依據治安管理處罰法的相關規定，公安機關對黃某處以行政拘留5天並罰款500元，追繳其違法所得500元。11名登墩垂釣人員態度端正，配合調查，念其初犯，公安機關對他們予以警示教育處理。

海事部門提醒，港珠澳大橋水域嚴禁任何船舶運輸垂釣者非法登墩垂釣。垂釣愛好者應完善自身法律知識，提高安全意識，通過正當管道選擇安全水域垂釣。

（新華社）