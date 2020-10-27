欠債2686萬元且無可供執行財產　四川內江國資委被發布限制消費令

四川內江國資委近日被內江中院發布限制消費令，單位及法定代表人被採取限制消費措施。 據了解，四川內江國資委此前捲入證券交易合同糾紛，被判須向山西一間公司返還合共2686萬元（人民幣．下同）的款項，卻未按時履行義務。

按照中國裁判文書網公開的執行裁定書，內江市國資委須向山西匯科公司返還定金700萬元，退還履行協議所支付的資金1986.85萬元，同時支付由山西匯科預交的案件仲裁費13.6754萬元，以及加倍支付遲延履行期間的債務利息。在內江市國資委未按時履行義務後，內江中院查詢後發現內江市國資委的銀行存款、不動產、機動車輛、債券、股票等財產情況，未發現有可供執行財產，同時內江市國資委享有股權的多間公司，亦暫不具備處置條件。

四川內江國資委被內江中院發布限制消費令，單位及法定代表人被採取限制消費措施。（紅星新聞）

為此，內江中院在10月19日依法發布限制消費令，對江市國資委及法定代表人採取限制消費措施。

事緣在2000年7月，山西匯科等多間公司，分別與內江市國資委簽訂協議，接受其轉讓一間國有化工公司的股權。山西匯科有支付相關的訂金及按照協議匯款。惟及至2015年10月，山西匯科以內江市國資委未按照協議履行義務，導致該國有化工公司最終退市，合同目的無法實現並造成嚴重經濟損失為由，向成都仲裁委員會申請仲裁。山西匯科在2018年9月獲判勝訴。

（綜合報道）