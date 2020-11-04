福建女大生稱遭副教授性騷「亂摸亂咬」　斥校方未作相應處分

一名曾在福建商學院就讀的大一女生，日前在網絡爆料稱，該校副教授王某恩對其進行性騷擾後，未得到相應處分，為其帶來巨大心理創傷，並導致其轉校就讀，在新學校也背上了負面印象。

涉事女生周一（2日）以微博帳號「@敢敢要發聲」發文稱，2019年，教授其政治經濟學的王某恩副教授在福州連江潘渡魚塘對她進行暴力猥褻等行為，「兩手伸進我的衣服，在我渾身亂摸亂咬，告訴我是在給我按摩。」文中還稱，此後王某恩多次邀約敢敢外出，但被拒絕。

敢敢稱，在此次行為之前，王某恩還在聊天中多次語言騷擾。根據敢敢提供的聊天記錄顯示，王某恩在聊天中存在「打你就是親你」、「你鑽被窩裏來，讓我抱着睡」、「我抱着你寫」等語句。

女生事發後未報警 收13.5萬元達諒解

針對「為何沒有報警」的爭議，敢敢接受內媒採訪時表示，事發當日不想報警，報警的話覺得也是很丟人。「當時還有一個月考試，父母覺得鬧大了對自己不好，不要受二次傷害，所以阻止了我報警的行為。」

但報道同時指出，今年4月，敢敢在親友的協商下與王某恩達成「諒解協議」，協議內容包括一方願一次性補償給敢敢心理疾患治療費、陪護誤工費、營養費等共13.5萬元（人民幣．下同），先行支付5萬元。此後，敢敢在學校安排下轉學至閩江學院。

涉事教授在微信發送多則騷擾訊息。（封面新聞）

敢敢表示，今年5月，福建商學院校長辦公室曾回覆其《關於信訪件處理結果的告知函》，其中表示，該校對王某恩作出記過處分，並暫時調離教師崗位。同時取消其評獎評優、職務晉升、職稱評定、崗位聘用、工資晉級、幹部選任、申報人才計劃、申報科研項目等方面的資格，執行期限為24個月。

在敢敢看來，調離崗位並非「很嚴肅的處理方式」，「福建商學院在我調離學院時，公開在學院公布我因對專業認識不足，不堪學業壓力而轉學。」她稱，由於轉校而被貼上「厭學」的標籤，令她承受巨大精神壓力。她認為，這對個人造成名譽損害，希望福建商學院公開道歉，並更正學院網站的不實資訊。

對於王某恩是否涉嫌性騷擾，福建商學院紀委一名工作人員表示，根據舉報，已有調查結果，但不便告知。黨委辦公室一工作人員稱，學校近期將公布事件進展。

不過，敢敢表示，該校校長辦公室今年7月曾向她回覆一份信件，信中確認王某恩存在師德失範行為，但否認王某恩涉嫌猥褻，指學校沒有偵查權，「若有進一步真實有效證據證明，可向公安機關直接舉報或控告」。

（綜合報道）