M碼為「美」L碼是「爛」？女裝尺碼建議表惹議　大潤發致歉

於兩岸皆有經營業務的台灣大型連鎖量販超市「大潤發」，近日被網民揭發某門店內的女裝尺碼建議表出現爭議措辭：其在M碼後標註「美」、在XXL碼後標註「稀巴爛」等。 事件曝光後一度登上微博熱搜，大潤發官方微博周四（12日）回應，證實個別門店在宣傳物料上措辭不當，公司對此深表歉意，並稱已要求撤下建議表，惟未透露涉事門店的所在地區。

有網民周三（11日）晚在微博貼出一張聲稱來自大潤發的女裝尺碼建議表照片，並質疑：「這用詞是什麼意思？」據照片顯示，建議表根據不同尺碼規格，給予建議身高和體重，限18至35歲女性使用。其中，對應85至95斤的S碼後標註了「瘦」；對應95至105斤的M碼後標註了「美」；對應105至120斤的L碼後標註了「爛」；對應120至135斤的XL碼後標註了「稀爛」；對應135至150斤的XXL碼後更是標註了「稀巴爛」。

上述帖子旋即引發網民熱議，截至周四下午累計超過1.48萬條評論。有網民質疑建議表是在宣揚身材歧視，物化女性，反問「女生的身材憑什麼由他們來定義」、「這就是賺錢的態度嗎」，也有人稱：「寫這個牌子的人家裡也有女性吧，我不相信他家裡沒有『爛、稀爛、稀巴爛』。」

周四中午，大潤發官方微博發布致歉信，稱公司在事發後已第一時間徹查所有門店，經排查，確認有一家門店存在上述情況，總部已迅速要求該門店撤下了有問題的宣傳物料，公司對於個別門店在宣傳物料上措辭不當，為公眾帶來不適深表歉意，並承諾今後將會加強內部管理，確保同類事件不再發生。

（綜合報道）