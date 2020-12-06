曾植木馬程式提升App用戶活躍度牟利　內地魅族、金立手機涉案

內地傳媒上周六（5日）報道，曾憑藉「金品質，立天下」而聞名的金立手機，從前年12月至今，法院正式受理其破產清算申請已有2年。近日其被揭，曾將木馬程式植入到用戶手機中，以提升某一款App的用戶活躍度（下稱「拉活」）牟利。 據內地媒體報導，魅族手機曾參與「拉活」業務。

報道指，金立參股子公司—深圳市致璞科技有限公司（下稱致璞科技），通過和其他公司合作，曾將木馬程式植入到約2652萬部金立手機中，並以「拉活」的方式賺錢，牟利近3000萬元（人民幣，下同）。

判決書顯示，法院審理查明，致璞科技的總經理徐黎與北京某公司，在前年7、8月合謀展開「拉活」業務，並在同年12月正式簽訂「拉活」協議。他們先後將「拉活」木馬程式、熱更新插件「黑馬平台」植入到金立手機的故事鎖屏App中，並在用戶不知情下，手機可接收「拉活」指令。

「金立手機」在用戶手機中植入木馬程式，以提升某一款App的用戶活躍度牟暴利。（虎嗅網）

在前年12月至去年10月期間，雙方共「拉活」28.84億次。自去年4月以來，每月覆蓋設備數都超過2175萬部手機，其中去年10月涉及金立手機2651.89萬部。致璞科技料透過「拉活」收入2785.28萬元，案發前雙方已結算的費用為842.53萬元。

法院最終裁定，致璞科技因犯非法控制計算機信息系統罪成，判罰款40萬元；相關負責人因犯非法控制計算機信息系統罪成，判囚3年至3年半不等。

據報，魅族曾在用戶手機中植入木馬程式，以提升某一款App的用戶活躍度賺取廣告收益。（微博）

除了致璞科技外，珠海市魅族科技有限公司曾與其他公司合作開展「拉活」業務。有涉案者供述，透過「拉活」賺取的廣告收益，手機廠商佔7成，公司只佔3成。不過，裁判文書網上尚未查找到相關案件的判決書。

金立手機的品牌成立於2002年，曾在內地手機市場稱霸一時，在2016年的全年出貨量達4000萬部，位居國產手機第3位，惟翌年下降至1494萬部。金立的創始人劉立榮曾稱，營銷費用及對外投資費用太高導致資金鏈緊張，直至2018年才公開承認挪用公款和賭博；深圳市中級人民法院同年受理金立的破產清算申請，最終確定負債達211億元。

（紅星資本局）